Lạc bước giữa thiên đường biển xanh đảo Phú Quý

Cách đất liền khoảng 56 hải lý (hơn 100km) về phía Đông Nam phường Phan Thiết, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, từ lâu được ví như một “viên ngọc xanh” giữa Biển Đông.

Với làn nước trong vắt, những bãi đá núi lửa kỳ thú, các bãi biển còn giữ được vẻ nguyên sơ cùng nhịp sống bình yên của làng chài ven biển, hòn đảo nhỏ này đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống biển đảo.

Năm 2020, Phú Quý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của ngành du lịch địa phương.

Hòn đảo của biển xanh và đá núi lửa

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Phú Quý là màu xanh gần như hiện diện ở khắp mọi nơi. Đó là màu xanh của biển, của bầu trời và cả những cánh đồng cỏ trải dài trên các triền núi thấp.

Không sở hữu những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các dịch vụ giải trí sôi động như nhiều điểm đến nổi tiếng khác, Phú Quý hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên còn khá nguyên vẹn. Nước biển ở nhiều khu vực có thể nhìn thấy tận đáy vào những ngày nắng đẹp, trong khi các ghềnh đá đen hình thành từ hoạt động địa chất hàng triệu năm trước tạo nên những đường nét độc đáo ven bờ.

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất trên đảo là Bãi Nhỏ-Gành Hang. Bãi biển có hình vòng cung nhỏ nằm nép mình dưới chân vách đá, sở hữu làn nước xanh ngọc đặc trưng.

Ngay bên cạnh là Gành Hang với những vách đá dựng đứng bị sóng biển bào mòn qua thời gian, tạo nên nhiều hình thù độc đáo. Đây cũng là nơi có “Khe Sung Sướng” - một khe nước tự nhiên giữa các vách đá được nhiều du khách yêu thích khám phá.

Nước biển ở đảo có thể nhìn thấy tận đáy vào những ngày nắng đẹp. (Nguồn: Vietnam+)

Nếu có thời gian lưu lại trên đảo, Hòn Tranh là điểm đến không nên bỏ lỡ. Nằm cách đảo chính vài kilomet, hòn đảo nhỏ này nổi tiếng với những bãi cát trắng, rạn san hô và làn nước trong xanh.

Vào những ngày biển lặng, du khách có thể đi ca nô ra Hòn Tranh để lặn ngắm san hô, chèo SUP hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh giữa biển khơi.

Khu vực quanh đảo Phú Quý có hệ sinh thái biển phong phú với nhiều bãi san hô và nguồn hải sản dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch sinh thái biển.

Không chỉ có biển, Phú Quý còn hấp dẫn bởi những điểm ngắm cảnh lý tưởng.

Núi Cao Cát là một trong những địa danh nổi tiếng nhất trên đảo. Từ độ cao khoảng hơn 100m so với mực nước biển, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát một vùng biển rộng lớn.

Trên đỉnh núi là chùa Linh Sơn, ngôi chùa cổ nằm giữa những khối đá có hình thù kỳ lạ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh tịnh.

Một điểm đến khác thu hút đông đảo du khách là hải đăng Phú Quý trên núi Cấm. Đây được xem là một trong những ngọn hải đăng quan trọng của khu vực biển Nam Trung Bộ. Từ khu vực này, toàn cảnh đảo Phú Quý hiện ra với những làng chài nhỏ, các cánh đồng và mặt biển xanh bao quanh bốn phía.

Du khách có thể thuê những chiếc xe máy xinh xắn chạy quanh đảo. (Nguồn: Vietnam+)

Khám phá đời sống làng chài và văn hóa biển đảo

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Phú Quý còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển.

Đảo hiện có nhiều di tích lịch sử-văn hóa, trong đó nổi bật là Vạn An Thạnh, nơi lưu giữ bộ xương cá voi được xem là một trong những bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Di tích này phản ánh tín ngưỡng thờ cá Ông - một nét văn hóa lâu đời của ngư dân miền Trung.

Đi dọc các làng chài ven biển vào sáng sớm, du khách dễ dàng bắt gặp cảnh tàu cá cập bến sau chuyến đánh bắt đêm. Những mẻ hải sản tươi rói được đưa lên bờ, tạo nên không khí lao động nhộn nhịp đặc trưng của vùng biển đảo.

Sự chân chất, hiếu khách của người dân địa phương cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều du khách lựa chọn quay trở lại Phú Quý.

Đến Phú Quý, khó có thể bỏ qua những món hải sản mang đậm hương vị biển đảo. Cua mặt trăng, tôm hùm, cá mú, cua, mực tươi hay các loại ốc biển là những đặc sản được nhiều du khách tìm thưởng thức.

Nhờ lợi thế là ngư trường giàu tiềm năng, hải sản trên đảo thường được chế biến ngay sau khi đánh bắt nên giữ được độ tươi ngon tự nhiên. Nhiều quán ăn ven biển phục vụ thực đơn đơn giản nhưng hấp dẫn, phản ánh đúng phong cách ẩm thực của cư dân miền biển.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hệ sinh thái biển phong phú cùng những giá trị văn hóa lâu đời, Phú Quý đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam./.

Đàn cá voi khoảng 100 con liên tục ngoi lên mặt nước ở đảo Phú Quý Ngày 5/4, tại vùng biển thuộc Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), một nhóm ngư dân và hướng dẫn viên bản địa đã bất ngờ bắt gặp đàn cá voi khổng lồ với số lượng lên đến 100 con.