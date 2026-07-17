Huế phát triển trục du lịch từ đầm phá ven biển

Vùng ven biển và phá Tam Giang, phường Thuận An đang trở thành trục du lịch biển, đầm phá chủ đạo của thành phố Huế, khi hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh giúp tăng kết nối và tạo điểm nhấn về cảnh quan.

Thuận An là một trong những bãi biển nổi tiếng của thành phố Huế và miền Trung, mang vẻ đẹp hoang sơ với bờ cát trắng mịn trải dài bên làn nước biển trong xanh, rất thích hợp cho các hoạt động tắm biển và vui chơi giải trí.

Liền kề với bãi biển Thuận An là các bãi biển Phú Hải, Phú Thuận, Hải Dương cũng còn hoang sơ và có tiềm năng rất lớn về du lịch biển, nghỉ dưỡng.

Cùng với các bãi tắm ở ven biển, Thuận An còn thu hút du khách bởi cảnh quan trên và ven phá Tam Giang, nhất là vùng cửa biển. Cửa biển Thuận An là nơi dòng sông Hương thơ mộng hòa mình vào phá Tam Giang, trước khi đổ ra Biển Đông, mang vẻ đẹp giao hòa giữa nét hoang sơ, bình yên của đầm phá và bao la của đại dương.

Bên phía biển của cửa biển Thuận An, có các bãi tắm với bờ cát trắng mịn trải dài thoai thoải, làn nước trong vắt cùng những rặng phi lao xanh mướt. Bên phía phá Tam Giang của cửa biển này là nhịp sống yên bình của cộng đồng ngư dân các làng chài, với nghề đánh bắt thủy sản.

Một thế mạnh nữa để Thuận An trở thành trục du lịch chủ đạo về biển, đầm phá là chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 10km, đồng thời kết nối trực tiếp với các điểm du lịch sinh thái, cảnh quan nổi tiếng trên phá Tam Giang như rừng ngập mặn Rú Chá, Cồn Tè, phường Hóa Châu; điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền; Đầm Chuồn, phường Mỹ Thượng.

Anh Nguyễn Thành Trung, đến từ Hà Nội, chia sẻ sau khi tham quan Đại Nội Huế, chỉ mất khoảng 20 phút là đến biển Thuận An. Từ đây đi đến các điểm du lịch sinh thái ven phá Tam Giang cũng chỉ mất từ 10-20 phút. Thời gian di chuyển ngắn, nhưng đến được nhiều điểm ưu thích là lợi thế của du lịch nơi này.

Bước đột phá để khai thác tiềm năng du lịch biển, đầm phá ở Thuận An là hạ tầng được đầu tư quy mô lớn với hàng nghìn tỷ đồng. Dự án đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, đang gấp rút thi công để hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30/7/2026. Đây là công trình trọng điểm của thành phố Huế, góp phần hoàn thiện kết nối vùng đầm phá và ven biển ở phía Đông, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch.

Dự án khởi công tháng 3/2022, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, có chiều gần 8km; trong đó, cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, còn lại là đường dẫn lên cầu từ hai phía Bắc-Nam.

Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026, đã trở thành điểm đến mới thu hút du khách ở Huế, bởi có thiết kế hiện đại với trụ tháp kết hợp dây văng hình chữ “A,” sơn màu đỏ rực nổi bật trên nền trời xanh.

Cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chị Nguyễn Hoàng Châu, đến từ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ rất ấn tượng với kiến trúc và thích thú khi dạo bước, chụp ảnh trên cầu vượt cửa biển Thuận An. Đứng từ trên cầu, phóng tầm mắt về phía biển là không gian rộng lớn của đại dương; nhìn về phía đầm phá là là vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của phá Tam Giang.

Từ tháng 6/2026, thành phố Huế cũng đã triển khai thi công xây dựng Công viên biển Thuận An, đây là công viên biển đầu tiên của thành phố. Dự án có vốn đầu tư gần 118 tỷ đồng, quy mô khoảng trên 14ha; trong đó khu vực xây dựng các công trình 1,42ha.

Điểm nhấn của dự án là khu trung tâm gồm quảng trường ven biển có diện tích hơn 5.000m2, với không gian mở hướng biển phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh là không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân và du khách. Dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo khu vực ven biển Thuận An và là điểm đến thu hút khách ở Huế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết hạ tầng giao thông hoàn thiện thúc đẩy kinh tế biển và đầm phá, tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ, thương mại phát triển. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy mô lớn đã và đang giúp địa phương tạo dựng trục không gian cảnh quan ven biển, đầm phá chủ đạo của thành phố Huế, đó là kết nối biển Thuận An-cầu vượt cửa biển Thuận An-phá Tam Giang./.

Huế: Vẻ đẹp bình yên của cửa biển Thuận An Cửa biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế, mang một vẻ đẹp giao hòa độc đáo giữa nét hoang sơ, bình yên của đầm phá và bao la của đại dương.

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