Hoàn thiện hạ tầng, tạo "cú hích" cho Khu du lịch Quốc gia Mũi Né

Chiều 16/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 14/1/2026 về thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau hơn nửa năm triển khai, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Theo ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, ngay sau khi Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của quy hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Các địa phương thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về du lịch, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Nổi bật, phường Mũi Né - khu vực “vùng lõi” của khu du lịch đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như công khai đường dây nóng; thành lập tổ phản ứng nhanh tại các điểm du lịch nổi tiếng… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến.

Tỉnh đã bố trí khoảng 128 tỷ đồng vốn đầu tư công để chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ du lịch.

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ tại buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mũi Né kết hợp kè bảo vệ bờ biển, nâng cấp đường Phùng Khắc Khoan, đường Huỳnh Thúc Kháng, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các bãi đỗ xe phục vụ du lịch…

Nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né tiếp tục thu hút nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư như Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng), Khu đô thị biển Hàm Tiến-Mũi Né và Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến-Mũi Né dọc tuyến ĐT.706B.

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch. Việc thực hiện quy hoạch vẫn ở giai đoạn đầu. Một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ kỳ vọng, chưa tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng và không gian phát triển du lịch...

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh Khu du lịch Quốc gia Mũi Né là một trong 9 khu du lịch quốc gia của Việt Nam, giữ vai trò động lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh và cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện; đồng thời thành lập các tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao rà soát lại các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch.

Cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 14/1/2026 về thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Được biết, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né có quy mô 14.760ha, gồm phường Phú Thủy, phường Mũi Né, xã Hòa Thắng và xã Phan Rí Cửa.

Không gian phát triển được quy hoạch theo mô hình “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển” với hành lang ven biển dài 63km kết nối toàn khu.

Ba trung tâm du lịch được định hướng phát triển gồm Phú Thủy-Mũi Né là trung tâm dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao biển; Hòa Thắng phát triển du lịch giải trí, sinh thái gắn với đồi cát và Bàu Trắng; Phan Rí Cửa hướng đến đô thị du lịch ven biển hiện đại, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Mục tiêu đến năm 2030, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đón khoảng 14 triệu lượt khách; năm 2040 đạt 25 triệu lượt khách và hướng tới 35 triệu lượt khách vào năm 2050./.

Xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế Mũi Né - vùng đất giàu tiềm năng, tràn đầy khát vọng phát triển - sở hữu đường bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các giá trị văn hóa đặc trưng.