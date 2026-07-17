Phát hiện quả đạn pháo 105mm khi thi công đường ven biển ở Quảng Trị

Chiều 17/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Triệu Bình, Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý an toàn một quả đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trong quá trình thi công Dự án đường ven biển-Hành lang kinh tế Đông Tây.

Trước đó, rạng sáng 17/7, trong quá trình san lấp mặt bằng thi công Dự án đường ven biển-Hành lang kinh tế Đông Tây, đoạn qua thôn Triệu Đại, xã Triệu Bình, đơn vị thi công đã phát hiện một quả đạn pháo 105mm nằm trong khu vực công trường và lập tức báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Triệu Bình đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo, phối hợp với lực lượng bảo vệ công trình khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đội xử lý bom mìn của Tổ chức MAG tiến hành thu gom, di chuyển khỏi hiện trường và xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng thông báo cho Đội xử lý bom mìn của Tổ chức MAG đến kiểm tra, xử lý. Trong ngày 17/7, vật liệu nổ đã được thu gom, di chuyển khỏi hiện trường và xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và hoạt động thi công công trình.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Triệu Bình, việc phát hiện và xử lý kịp thời vật liệu nổ góp phần bảo đảm tiến độ thi công dự án, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất an toàn do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

Lào Cai: Phát hiện quả bom nặng khoảng 350kg khi đang thi công đường gom Trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà-Hồng Bùn, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom có trọng lượng ước khoảng 350kg nằm dưới nền đất mạn ta luy dương tại khu vực thôn Hồng Bùn.