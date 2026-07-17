Vụ điểm Toán tại Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 7/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án, ngày 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thúy, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (giáo viên môn Ngữ văn-Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi (vắng 1).

Theo dữ liệu đã công bố, trong tổng số 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan điểm thi môn Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tại hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang./.

Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ án tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Vụ gian lận điểm thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới khi một nữ giáo viên môn Ngữ văn vừa ra đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can này, nâng tổng số đối tượng bị xử lý hình sự trong vụ án lên 27 bị can.