Đắk Lắk: Thêm hai tuyến cao tốc được đầu tư trước năm 2030

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch này, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư hai tuyến cao tốc trước năm 2030 là cao tốc Phú Yên-Đắk Lắk (CT.23) và cao tốc Bắc-Nam phía Tây (CT.02) đoạn qua tỉnh.

Các tuyến cao tốc được hình thành không chỉ là bước đột phá về hạ tầng giao thông mà còn là "chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, cao tốc Bắc-Nam phía Tây (CT.02) qua tỉnh Đắk Lắk được quy hoạch quy mô 6 làn xe, đầu tư trước năm 2030, gồm đoạn Pleiku (Gia Lai)-Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 160km; đoạn Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)-Gia Nghĩa (Lâm Đồng) dài 105km.

Cao tốc Phú Yên-Đắk Lắk (CT.23) đoạn Phú Yên-Buôn Hồ (120km), quy mô 4 làn xe với điểm đầu ở khu vực cảng Bãi Gốc, Phú Yên và điểm cuối cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn qua Đắk Lắk, được đầu tư trước năm 2030.

Đối với đoạn Buôn Hồ-Đắk Ruê (87km), quy mô 4 làn xe với điểm đầu ở khu vực cao tốc Bắc-Nam phía Tây, Đắk Lắk và điểm cuối ở khu vực cửa khẩu Đắk Ruê, Đắk Lắk, được đầu tư sau năm 2030.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết tuyến cao tốc Phú Yên-Đắk Lắk và cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk là động lực đặc biệt quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho Đắk Lắk.

Đối với tuyến CT.23, tỉnh đã thống nhất định hướng triển khai theo hình thức PPP (đối tác công tư) nhằm phù hợp với quy định đối với địa bàn khó khăn và tránh việc thay đổi sang đầu tư công làm phát sinh lại thủ tục, ảnh hưởng tiến độ.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, CT.23 được xác định là huyết mạch giao thông chiến lược của tỉnh mới, bảo đảm khả năng kết nối nhanh, liên tục và hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế tổng hợp và nâng tầm vị thế của tỉnh Đắk Lắk ở khu vực cũng như cả nước.

Ngoài hai tuyến cao tốc dự kiến được đầu tư trước năm 2030, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thông xe cao tốc Bắc-Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk (19/5) với tổng chiều dài hơn 90km. Đồng thời, đang xây dựng cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột (117km) và theo kế hoạch sẽ đưa vào khai thác năm 2026.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong không gian tỉnh Đắk Lắk rộng, địa hình phức tạp thì các tuyến cao tốc được hoàn thành, đi vào khai thác sẽ tạo nên mạng lưới giao thông khép kín, kết nối mạch máu giao thông Bắc-Nam với trục ngang Đông-Tây.

Sự gắn kết chiến lược này phá vỡ hoàn toàn rào cản địa lý giữa vùng đại ngàn Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển nội tỉnh và đến các khu vực kinh tế khác. Từ đó, khơi thông mọi nguồn lực và tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế toàn diện và bền vững./.

Quy hoạch đường cao tốc: Cả nước sẽ có 46 tuyến, chiều dài hơn 10.100km Mạng lưới đường bộ cao tốc được Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cũng như tiến trình đầu tư trong thời gian tới đây sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết cấu giao thông.