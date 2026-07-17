Đồng Nai: Xe bồn mất phanh lao vào nhà dân, hai người thương vong

Chiều 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.752C, đoạn qua ấp Bình Minh, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, tại khu vực trên, chiếc xe tải bồn mất phanh lao vào nhà dân, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Nguyễn Thành Luyến (30 tuổi, ngụ phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai) điều khiển xe tải bồn biển số 93H-026.49 lưu thông trên đường ĐT.752C theo hướng từ ngã ba Khu công nghiệp Việt Kiều đến Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức.

Khi đến khu vực ngã ba T&T, thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, chiếc xe bất ngờ không làm chủ được tốc độ, lao thẳng vào một căn nhà ven đường.

Chị Lâm Thị Việt (36 tuổi, ngụ ấp Bình Minh, xã Minh Đức) và một người khác đang ở bên trong nhà bị xe đâm trúng. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Việt đã tử vong.

Một phần căn nhà cũng bị xe tải bồn tông sập, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

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