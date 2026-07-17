Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than

Từ ngày 15 đến 17/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn diện rộng, kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở đất đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, tính đến 15 giờ 30 ngày 17/7, thiên tai đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 5 người hiện chưa có thông tin.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Tại xã Mường Than có 13 hộ dân tại các bản Đội 9, 11, Sắp Ngụa bị lũ quét dẫn đến sập hoàn toàn, phải di chuyển sơ tán khẩn cấp; nhiều nơi bị cô lập.

Tại xã Pa Ủ có 5 nhà dân bị sạt lở; trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà có nguy cơ sạt lở cao…

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lũ quét, ngập úng cũng làm thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng lúa, hoa màu, thủy sản và các tài sản khác của người dân. Hiện tại chưa thống kê được số liệu cụ thể.

Các tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 32, Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 và các tuyến đường liên thôn, bản bị sạt lở gây ách tắc nghiêm trọng…

Để ứng phó thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ủy ban Nhân dân các địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ,” tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; đồng thời ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí điểm sạt lở làm đứt đường trên tuyến Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi.

Tại địa bàn xã Mường Than, nơi thiệt hại nặng nề nhất, ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã khẩn trương thành lập đoàn công tác xuống trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng đã tập trung tổ chức tìm kiếm, xác minh 5 người chưa có thông tin; giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai vào lúc 11 giờ 15 ngày 17/7 và chuyển đến Trạm y tế xã Mường Than để cấp cứu.

Mưa lũ gây thiệt hại ngặng nề tại xã Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Tỉnh đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng hiện có tại cơ sở để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến các địa điểm an toàn đã chuẩn bị sẵn như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan kiên cố…

Hiện, 20 hộ dân ở các xã Mường Than, Pa Ủ, Lê Lợi đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng cũng lập rào chắn, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm để ngăn chặn người và phương tiện qua lại; đồng thời huy động khoảng 20 phương tiện, máy móc đào xúc đất, đá sạt lở trên các tuyến đường và khu vực bị lũ quét để thông xe tạm phục vụ cứu hộ và bảo đảm giao thông…/.

Lai Châu: Lũ quét ở Mường Than khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích Lũ quét ở Lai Châu khiến 1 người thiệt mạng và 4 người mất tích, đất đá tràn qua đường, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm và khắc phục hậu quả.