Sửa chữa Quốc lộ 24C, bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải qua cảng Dung Quất

Ngày 17/7, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sở đang thực hiện Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 24C đoạn Km0+Km600 qua khu vực cảng Dung Quất, thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Cụ thể, dự án có tổng mức vốn đầu tư hơn 18 tỷ đồng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại Trường Thành.

Theo thiết kế, dự án sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km0 đến Km0+520 với hai giải pháp theo hiện trạng hư hỏng.

Đối với những vị trí mặt đường bị rạn nứt, bong tróc, sẽ tiến hành bù vênh bề mặt, trải lớp giấy dầu chống thấm và thi công lớp bê tông xi măng cốt thép mác M350 dày 24cm.

Đối với các vị trí bị lún, nứt cục bộ, xuất hiện ổ gà, ổ voi, đơn vị thi công sẽ đào thay nền đường, lu lèn đạt độ chặt K≥0,98, hoàn trả lớp móng cấp phối đá dăm dày 18cm trước khi đổ lớp bê tông xi măng cốt thép mác M350 dày 24cm.

Quốc lộ 24C đoạn Km0+Km600 qua khu vực cảng Dung Quất, thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường đã được san gạt sẵn sàng bêtông ximăng cốt thép. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Cùng với việc sửa chữa mặt đường, dự án cũng đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc bằng mương hình hộp, mương hình thang và cống tròn bê tông ly tâm, bố trí phù hợp với từng vị trí trên tuyến; thiết kế vạch sơn đường, biển báo an toàn giao thông tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tại hiện trường, các đơn vị thi công đã hoàn thành bóc tách lớp nhựa đường rạn nứt hư hỏng, bổ sung, san gạt cấp phối, lu lèn một bên đường và đang thi công bê tông mặt đường.

Trước đó, phóng viên TTXVN có nhiều bài viết phản ánh tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 24C gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Quốc lộ 24C có chiều dài hơn 80km từ Cảng Dung Quất xã Vạn Tường đến huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đoạn đầu tuyến Km0+Km600 khu vực cảng Dung Quất mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt ổ voi, ổ gà, mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa mặt đường lầy lội thường xuyên đọng nước gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi đường.

Trên tuyến mỗi ngày có hàng trăm lượt xe trọng tải nặng chở dăm gỗ ra vào cảng Gemadept, PTSC./.

Xe trọng tải nặng "rải" dăm gỗ trên Quốc lộ 24C Nhiều hộ dân sống dọc Quốc lộ 24C đoạn qua địa bàn thôn Tuyết Diêm 1 bức xúc phản ánh tình trạng xe trọng tải nặng chở dăm gỗ vượt thành thùng, không che chắn kỹ “rải” dăm gỗ trên mặt đường.