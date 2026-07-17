Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên quan trọng và rất đáng tự hào

Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2026), chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Ngày 17/7/2002, Bộ Chính trị (Khóa IX) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, năm 2017, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kết thúc hoạt động.

Qua 15 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nóng, các cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân; góp phần cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tại Tây Nguyên; hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tuy điều kiện công tác ở xa, không gắn bó trực tiếp thường xuyên với tập thể lãnh đạo Ban Chỉ đạo để xử lý công việc hàng ngày, các đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm đều rất tận tụy, quan tâm sâu sắc đến tình hình, nhiệm vụ của Ban; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cá nhân và thông qua đó gắn vai trò trách nhiệm của các bộ, ngành, các địa phương cùng với Ban Chỉ đạo tham mưu giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực luôn đề cao trách nhiệm, sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền các tỉnh và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, theo dõi tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ổn định và phát triển vùng Tây Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trước năm 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”; từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá thấu đáo tình hình quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quan điểm “Phát triển để ổn định." Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên.

Cũng từ đây, Tây Nguyên phát triển nhanh, thay da đổi thịt, quy mô kinh tế mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp, tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước nói chung.

Đến nay, một số đồng chí đã qua đời; nhiều đồng chí đã nghỉ hưu; các đồng chí còn lại công tác và sinh sống ở nhiều nơi, song truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Tận tụy” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân sâu sắc các đồng chí nguyên Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm đã dành tâm huyết, trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Ban; đồng thời ghi nhận và biểu dương các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực qua các thời kỳ đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực qua các thời kỳ tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực cần duy trì kết nối với các thành viên để là mái nhà chung, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật cựu cán bộ, công chức Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.