Chính trị

Lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

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Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ; nơi thờ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Kiểu; đồng thời thăm, động viên lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Hài cốt liệt sỹ