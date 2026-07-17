Chính trị

Thư mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới các nhà lãnh đạo Philippines nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (1976-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư mừng đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi Thư mừng đến Chủ tịch Hạ viện Faustino G. Dy III và Chủ tịch Thượng viện Sherwin T.Gatchalian; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Thư mừng đến Tổng Thư ký Đảng Liên bang Philippines Rodolfo T. Albano III.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Theresa Lazaro./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Philippines #Quan hệ ngoại giao Philippines
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