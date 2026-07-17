Đức và Pháp tăng tốc xây dựng năng lực phòng thủ chung châu Âu

Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại cuộc gặp ngày 17/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo chiến lược nhằm xây dựng định hướng hợp tác lâu dài về răn đe, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực như hệ thống radar, phòng thủ tên lửa và năng lực tấn công tầm xa.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Đức sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hạt nhân của quân đội Pháp vào cuối năm nay.

Theo Thủ tướng Merz, hoạt động này mang tính bổ trợ cho cơ chế răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chứ không thay thế vai trò của liên minh.

Hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận Đức sẽ tham gia một cuộc diễn tập của "Liên minh tự nguyện" do Pháp khởi xướng nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Hình thức tham gia cụ thể sẽ được hai bên thống nhất trong thời gian tới.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng, sau khi dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới FCAS giữa Đức và Pháp đổ vỡ vì bất đồng giữa Airbus và Dassault Aviation. Berlin và Paris kỳ vọng các cơ chế hợp tác mới sẽ tạo nền tảng thực chất hơn cho việc củng cố sức mạnh phòng thủ chung của châu Âu.

Trước phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Đức-Pháp tại lâu đài Augustusburg ở thành phố Brühl, hai bên cũng tổ chức một cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không giữa các tiêm kích Rafale của Pháp và Eurofighter của Đức - động thái mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện quyết tâm tăng cường phối hợp quân sự song phương.

Bên cạnh quốc phòng, chương trình nghị sự còn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi điện tử, năng lượng nhiệt hạch, Hành lang Hydro phía Nam, mở rộng Liên minh châu Âu (EU), đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu.

Đề cập tới cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, Thủ tướng Merz khẳng định Đức sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Pháp, bất kể cử tri nước này lựa chọn nhà lãnh đạo nào.

Về phần mình, Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng người dân Pháp sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai đất nước./.

Đức, Pháp củng cố hợp tác quốc phòng bất chấp trở ngại EC phê duyệt kế hoạch để Đức mua 40% cổ phần tại tập đoàn quốc phòng KNDS, củng cố hợp tác quốc phòng với Pháp trong bối cảnh một số dự án chung giữa hai nước vẫn gặp khó khăn.