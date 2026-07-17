Chanel, Bulgari và hàng loạt hãng xa xỉ tại Italy bị khám xét văn phòng

Ngày 16/7, cảnh sát Italy đã bất ngờ khám xét văn phòng của một số thương hiệu nổi tiếng, trong đó có 2 thương hiệu thời trang Bulgari và Chanel vì những cáo buộc thuê các nhà thầu phụ có sử dụng lao động trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn.

Đây là một phần trong cuộc điều tra do các công tố viên của thành phố Milan (Italy) tiến hành sau khi có cáo buộc về tình trạng bóc lột lao động trong chuỗi cung ứng của một số thương hiệu nổi tiếng bao gồm Prada, Givenchy và Dolce & Gabbana.

Văn phòng của các thương hiệu nổi tiếng khác như Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler và Stefano Ricci cũng bị khám xét vì lý do tương tự.

Trong khi đó, một số thương hiệu từng bị quản lý tư pháp tạm thời do những lo ngại về điều kiện lao động tại các nhà thầu phụ, hiện đã được dỡ bỏ biện pháp này sau khi cam kết sẽ tăng cường giám sát chuỗi cung ứng của mình./.

Italy mở cuộc điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.

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