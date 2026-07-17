Kinh tế Anh tăng trưởng vượt dự kiến trong tháng Năm

Ngày 16/7, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS), nền kinh tế Anh đã hoạt động tốt hơn dự kiến trong tháng 5/2026, trái với các dự báo trước đó cho rằng nền kinh tế sẽ không tăng trưởng sau khi suy giảm 0,1% trong tháng 4/2026.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 5/2026 đã tăng 0,1%, chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 0,3% của lĩnh vực dịch vụ. Tăng trưởng cũng được thúc đẩy bởi hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học y tế.

Trong khi đó, giá năng lượng tăng cao do gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn đã tác động đến nền kinh tế Anh, khiến sản lượng của lĩnh vực xây dựng giảm 0,8% và lĩnh vực sản xuất giảm 0,5%. Sự kết hợp của hai yếu tố này là nguyên nhân kiềm chế mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 5/2026.

Cũng theo số liệu từ ONS, trong ba tháng tính đến tháng 5/2026, lĩnh vực dịch vụ đã tăng trưởng 0,7%, trong đó mảng lập trình máy tính và quảng cáo tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ; các dịch vụ hướng đến người tiêu dùng tăng trưởng 0,5%, dẫn đầu là hoạt động mạnh mẽ của ngành khách sạn; ngành sản xuất trong tháng 2-5/2026 tăng trưởng 1,6%, nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoạt động nhằm đón đầu xu hướng giá năng lượng và nguyên vật liệu tăng cao.

Phản ứng trước thông tin mới này, người phát ngôn Bộ Tài chính tuyên bố nước Anh đang ở vị thế vững mạnh hơn nhiều so với hai năm trước, GDP năm nay của Anh dự kiến sẽ vượt trội so với các quốc gia G7 khác ở châu Âu và mức vay nợ sẽ thấp hơn mức trung bình của G7.

Sau khi số liệu GDP được công bố, đồng bảng Anh tăng 0,6% so với đồng euro, vượt mốc 1,18 euro/bảng Anh, mức cao nhất kể từ tháng 6/2025. Trong cùng khoảng thời gian đó, đồng bảng Anh tăng tới 0,8% so với đồng USD, lên hơn 1,35 USD/bảng Anh.

Đồng bảng Anh tăng giá là phản ứng của thị trường trước tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Anh, đồng thời cũng cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư trước thông tin cho rằng bà Shabana Mahmood, Bộ trưởng Nội vụ, có thể sẽ được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính mới của Anh trong cuộc cải tổ chính phủ sắp tới./.

Tân Thủ tướng của Anh và những chiến lược thúc đẩy kinh tế Ông Andy Burnham, người được dự báo sẽ kế nhiệm chức vụ Thủ tướng của ông Keir Starmer, có thể có một lộ trình hẹp nhưng khả thi để thúc đẩy nền kinh tế Anh.