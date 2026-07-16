ASEAN-Hàn Quốc hướng tới nâng cấp FTA song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 16/7, Diễn đàn Kết nối Khu vực ASEAN-Hàn Quốc 2026 đã khai mạc với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nhằm trao đổi các giải pháp tăng cường kết nối khu vực, nâng cao khả năng chống chịu kinh tế và thảo luận về định hướng tương lai của quan hệ giữa hai bên, trong đó có tiến trình nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA).

Phát biểu khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chul cho biết việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Hàn Quốc lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) từ năm 2024 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như phục hồi chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế và các ngành công nghiệp tương lai.

Theo ông Lee Chul, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trong việc thúc đẩy kết nối và tăng trưởng bền vững và hai bên có thể đóng góp vào một khu vực kết nối hơn, kiên cường hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn, qua đó duy trì môi trường hội nhập kinh tế mở, ổn định và cùng có lợi.

Cũng theo lời Đại sứ Lee Chul, việc nâng cấp AKFTA là cần thiết để thích ứng với những biến động của kinh tế toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp tương lai.

Đồng quan điểm này, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, việc tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và thúc đẩy nâng cấp AKFTA là nhiệm vụ cấp thiết của ASEAN và Hàn Quốc.

Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để hai bên cùng định hình một khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ và có khả năng chống chịu cao.

Ông Kao Kim Hourn cho biết ASEAN đã chuyển trọng tâm từ xây dựng chiến lược sang triển khai thực hiện với việc thông qua Kế hoạch công tác trong Chiến lược Kết nối ASEAN với 162 hoạt động thuộc 49 biện pháp chiến lược.

Ông đánh giá cao những đóng góp của Hàn Quốc đối với tiến trình kết nối ASEAN, đồng thời cho rằng việc nâng cấp AKFTA là cần thiết và kịp thời nhằm hiện đại hóa nền tảng hợp tác kinh tế, đa dạng hóa và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phù hợp với các mục tiêu đề ra và đáp ứng yêu cầu của bối cảnh kinh tế mới.

Diễn đàn gồm 2 phiên thảo luận, tập trung đánh giá tác động của các động lực kinh tế toàn cầu và tăng cường hợp tác kết nối ASEAN-Hàn Quốc.

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đưa ra khuyến nghị về nâng cấp AKFTA cũng như tăng cường hợp tác ASEAN-Hàn Quốc hướng tới tương lai./.

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