Hạ ngầm lưới điện hướng tới hoàn thiện diện mạo phường kiểu mẫu

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo 197 về xây dựng các phường kiểu mẫu, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đang đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang và hạ ngầm lưới điện tại ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình.

Các công trình không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định mà còn tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng không gian đô thị văn minh, hiện đại.

EVNHANOI đã hoàn thành cải tạo, chỉnh trang và hạ ngầm lưới điện tại 3 phường kiểu mẫu với 24 công trình trên 89 tuyến phố chính và 167 ngõ, ngách, tổng chiều dài tuyến điện hạ ngầm khoảng 36,6 km.

Cùng với đó, đơn vị đã cải tạo, lắp mới 59 trạm biến áp, 8 tủ liên lạc hạ áp 630A, 631 tủ Pillar và 402 trụ, hộp phân dây; đồng thời dự kiến thu hồi, tháo dỡ trên 300 cột điện sau khi hoàn tất việc xử lý đồng bộ hệ thống cáp viễn thông, chiếu sáng và các loại dây, cáp khác theo quy định.

Theo EVNHANOI, hạ ngầm lưới điện tại khu vực trung tâm Hà Nội là nhiệm vụ có nhiều khó khăn do mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật chồng lấn và yêu cầu lớn về bảo đảm cảnh quan đô thị.

Vì vậy, quá trình triển khai được tính toán kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, chiếu sáng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh.

Tại địa bàn Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, đơn vị đã chủ động khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án thi công phù hợp với từng tuyến phố.

Việc hạ ngầm lưới điện được triển khai đồng bộ với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm xử lý hệ thống dây dẫn, cáp viễn thông và hoàn trả mặt bằng theo đúng tiến độ.

Ông Lê Viết Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố và Ban Chỉ đạo 197, đơn vị triển khai hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện trên địa bàn hai phường kiểu mẫu là Cửa Nam và Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch, Công ty thực hiện hạ ngầm lưới điện tại hơn 100 tuyến ngõ, cải tạo hơn 30 trạm biến áp và thay thế trên 100 tủ điện hạ thế. Đến nay, các hạng mục hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện trên địa bàn hai phường cơ bản hoàn thành, đồng bộ với tiến độ chỉnh trang của các đơn vị chiếu sáng và viễn thông, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị theo mục tiêu xây dựng các phường kiểu mẫu của thành phố.

Tại địa bàn Ba Đình, Công ty Điện lực Ba Đình cũng tập trung nguồn lực triển khai các công trình hạ ngầm trên nhiều tuyến phố trọng điểm.

Đơn vị xây dựng phương án thi công theo từng giai đoạn, chủ động thông báo kế hoạch tới người dân, phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Sau khi các công trình hoàn thành, hệ thống cột điện, dây dẫn và cáp thông tin được chỉnh trang đồng bộ, góp phần cải thiện đáng kể diện mạo đô thị.

Nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.Là hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ba Đình, anh Hoàng Văn Dương cho biết trong quá trình thi công, đơn vị điện lực đều thông báo trước để các hộ dân chủ động sắp xếp công việc.

Sau khi hoàn thành, mặt phố khang trang hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh cũng như mang lại cảm giác thuận tiện, thoải mái hơn cho khách hàng.

Theo ghi nhận của người dân tại các khu vực đã hoàn thành hạ ngầm, hệ thống dây cáp được sắp xếp gọn gàng, không gian đô thị thông thoáng hơn, góp phần nâng cao cảm giác an toàn và cải thiện cảnh quan.

Quá trình thi công được tổ chức bài bản, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện EVNHANOI cho biết, việc hạ ngầm và chỉnh trang lưới điện không chỉ nhằm nâng cao độ an toàn, độ tin cậy cung cấp điện mà còn là một phần trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tổng công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đồng hành cùng thành phố trong xây dựng các phường kiểu mẫu, tạo không gian đô thị đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp./.

EVNHANOI đẩy mạnh triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp EVNHANOI đã chủ động kết nối, hỗ trợ đàm phán và triển khai thực tế các hợp đồng mua bán điện trực tiếp đầu tiên, trong đó chú trọng đảm bảo tính pháp lý, kỹ thuật và vận hành đúng theo quy định.



​

​