EVNHANOI đẩy mạnh triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp

Trong bối cảnh cả nước đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển thị trường điện cạnh tranh, EVNHANOI đang đẩy mạnh chủ động triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định số 57/2025/NĐ-CP.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp cho phép các đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo ký kết hợp đồng bán điện trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện quy mô lớn, thay vì phải thông qua các đơn vị trung gian như trước đây. Đây không chỉ là bước đột phá về chính sách, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp chủ động lựa chọn nguồn điện xanh, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Trong thời gian qua, EVNHANOI đã chủ động kết nối, hỗ trợ đàm phán và triển khai thực tế các hợp đồng mua bán điện trực tiếp đầu tiên, trong đó chú trọng đảm bảo tính pháp lý, kỹ thuật và vận hành đúng theo quy định của Nghị định.

Tổng công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống đo đếm điện năng chuyên biệt, tích hợp thiết bị chính và dự phòng, kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tại các điểm giao nhận. Dữ liệu được truyền tải, đồng bộ hóa và cung cấp cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phục vụ công tác đối soát, tính toán và thanh toán.

Song song với đó, EVNHANOI triển khai đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp, bao gồm ghi chỉ số, đối soát sản lượng, lập hóa đơn, thanh toán chi phí dịch vụ và xử lý công nợ. Toàn bộ quy trình được thực hiện khép kín, số hóa và minh bạch theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngay khi Nghị định 57/2025/NĐ-CP về về cơ chế mua bán điện trực tiếp được ban hành, chỉ trong tháng 3/2025, EVNHANOI đã hoàn tất việc gửi thông báo chính thức đến các khách hàng sử dụng điện lớn và các đơn vị bán lẻ điện tại khu, cụm công nghiệp trên toàn địa bàn thành phố. Tổng công ty cũng tổ chức các hoạt động hướng dẫn trực tiếp, phổ biến quy trình tham gia, các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ để đảm bảo các đối tượng liên quan có thể nhanh chóng tiếp cận và triển khai.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp mang lại lợi ích rõ rệt cho cả bên mua và bên bán. Khách hàng sử dụng điện lớn có thể tiếp cận trực tiếp nguồn năng lượng tái tạo, kiểm soát chi phí điện năng và thể hiện cam kết đối với chiến lược phát triển bền vững. Trong khi đó, các nhà đầu tư điện sạch được bảo đảm đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro thương mại, từ đó tăng tính hấp dẫn cho các dự án năng lượng xanh.

EVNHANOI khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ chuỗi vận hành mua bán điện trực tiếp từ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ pháp lý, điều phối giao nhận đến thanh toán và hậu kiểm./.

Hà Nội: Sản lượng điện tiết kiệm tăng nhờ hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp EVNHANOI đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% điện thương phẩm trong năm 2025, coi đây là một chỉ tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng toàn Thủ đô.