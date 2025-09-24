EVNHANOI kích hoạt trạng thái "4 tại chỗ" chủ động ứng phó với siêu bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Ragasa có thể gây ngập úng, sạt lở diện rộng, đe dọa nghiêm trọng hệ thống hạ tầng đô thị và an toàn vận hành điện lực.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 9 (Ragasa), dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc từ ngày 25/9, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã kích hoạt trạng thái sẵn sàng “4 tại chỗ,” triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn lưới điện Thủ đô.

Ngay từ đầu tháng 9, EVNHANOI đã khẩn trương rà soát, củng cố các điểm xung yếu trên lưới điện. Toàn bộ 12 công ty Điện lực trực thuộc đã kiện toàn Ban chỉ huy và đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động hơn 1.100 cán bộ, công nhân viên sẵn sàng ứng trực.

Các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” được triển khai chi tiết đến từng đơn vị, từng khu vực. Đặc biệt, lực lượng xung kích được bố trí tại những điểm có nguy cơ ngập úng cao như ven sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, các khu đô thị thấp trũng An Khánh, Geleximco, các trạm bơm tiêu úng…

EVNHANOI đã bố trí hệ thống xe cẩu, máy phát điện dự phòng, xuồng cao su, áo phao, dụng cụ cứu hộ để sẵn sàng xử lý sự cố trong mọi tình huống. Hơn 20 xuồng, 500 áo phao và hàng trăm bộ thiết bị chiếu sáng, y tế được phân bổ về các đơn vị.

Công tác kiểm tra, cắt tỉa hành lang cây xanh dọc đường dây điện được thực hiện khẩn trương, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng để giảm thiểu nguy cơ cây đổ, gãy gây sự cố. Song song đó, hệ thống liên lạc nội bộ và bộ đàm đã được kiểm tra, sẵn sàng thay thế khi viễn thông công cộng bị gián đoạn.

EVNHANOI cũng đặc biệt lưu ý công tác truyền thông và khuyến cáo người dân. Khách hàng được khuyến nghị theo dõi sát các bản tin thời tiết, cập nhật thông tin từ EVNHANOI và tuyệt đối không tiếp xúc với đường dây điện bị đổ ngã, ngập nước. Khi xảy ra sự cố, người dân cần liên hệ ngay tổng đài 19001288 để được hỗ trợ kịp thời./.

EVNNPC: Đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn trong mùa mưa bão Trong tháng Chín, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cam kết tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong cao điểm mùa mưa bão.