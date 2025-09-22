Hà Nội: Sản lượng điện tiết kiệm tăng nhờ hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện tiết kiệm 8 tháng năm 2025 là 464,49 triệu kWh tăng so với cùng kỳ năm 2024 là 40,86 triệu kWh. Kết quả này phản ánh kết quả tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.

Đối với lĩnh vực này, EVNHANOI đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình và giải pháp tăng cường tiết kiệm điện với sự tham gia tích cực của cộng đồng khách hàng. Những hành động đơn giản như tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên và thay thế thiết bị điện cũ bằng sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã giúp hàng chục nghìn hộ gia đình giảm từ 10-30% lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Không chỉ dừng lại ở hộ gia đình, nhiều cơ quan hành chính và doanh nghiệp cũng đã tích cực tham gia. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, cơ khí, thực phẩm đã đầu tư vào hệ thống chiếu sáng thông minh và dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Đến nay, gần 3.300 khách hàng lớn trên địa bàn đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), với công suất dự kiến tiết giảm lên tới 205,4 MW.

Trong năm 2025, EVNHANOI cũng đã ký thỏa thuận với 600 khách hàng sản xuất công nghiệp có sản lượng trên 1 triệu kWh/năm, tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải sử dụng điện trong các khung giờ cao điểm từ tháng 4-7/2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong nỗ lực tiết kiệm điện năng, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm cao điểm.

EVNHANOI đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% điện thương phẩm trong năm 2025, coi đây là một chỉ tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng toàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý điện, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ thông qua ứng dụng EVNHANOI, website evnhanoi.vn và tổng đài 19001288./.

