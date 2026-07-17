Giá dầu thế giới duy trì gần mức cao nhất 1 tháng do căng thẳng Mỹ-Iran

Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 16/7, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026, trong bối cảnh xung đột Iran leo thang, khi Iran đề nghị lực lượng Houthi của Yemen sẵn sàng phong tỏa tuyến đường xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 72 xu Mỹ, tương đương 0,9%, xuống 84,23 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 65 xu Mỹ, tương đương 0,8%, xuống 78,95 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai hợp đồng đều tăng hơn 1%.

Giá dầu Brent đã chốt phiên 15/7 ở mức cao nhất kể từ ngày 12/6, còn giá dầu WTI là cao nhất kể từ ngày 15/6.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 6/2026 đã sụp đổ, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, tuyến đường từng chiếm khoảng 1/5 lượng giao dịch dầu và LNG toàn cầu mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Theo các nguồn tin, Iran đã đề nghị lực lượng Houthi sẵn sàng phong tỏa tuyến Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện lực của Iran. Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định các lời đe dọa tấn công nhà máy điện và cầu đường của Iran.

Giới chuyên gia cảnh báo với Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, nguy cơ cả hai tuyến xuất khẩu dầu chính của Trung Đông bị gián đoạn đồng thời là rất nghiêm trọng.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, khoảng 7,4 triệu thùng dầu đi qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi ngày trong tháng 6/2026, chiếm khoảng 7% sản lượng dầu toàn cầu, tăng so với mức 4,2 triệu thùng/ngày năm ngoái.

Về phía nguồn cung, lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq tăng hơn gấp đôi, đạt trung bình khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu tháng 7/2026, theo dữ liệu Kpler./.

EU gia hạn mức trần giá dầu Nga để tìm kiếm thỏa thuận trừng phạt mới Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva trước ngày 23/7.