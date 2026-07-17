Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần

Giá vàng thế giới giảm 2% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần trong phiên 16/7, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên, gây lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao.

Giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.984,64 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 1,5% xuống 3.992,10 USD/ounce.

Giá dầu duy trì gần mức cao nhất một tháng sau khi Iran yêu cầu lực lượng Houthi của Yemen sẵn sàng phong tỏa tuyến đường dầu qua Biển Đỏ, trong trường hợp Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của nước này.

Với giá dầu tăng tiếp tục thúc đẩy khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao, thậm chí có thể có một đợt nâng lãi suất tại Mỹ ngay từ tháng Chín tới, điều sẽ gây áp lực lên vàng.

Công cụ FedWatch của công ty tài chính CME cho thấy các nhà giao dịch hiện dự báo có khoảng 53% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng Chín.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên. Đồng USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt hơn với người mua nước ngoài.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần này khẳng định quyết tâm kiểm soát lạm phát nhưng không đưa ra gợi ý cụ thể về hướng đi chính sách.

Dữ liệu công bố trước đó cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tháng 6/2026 hạ nhiệt, còn chỉ số giá sản xuất cũng giảm.

Trong phiên này, các kim loại quý khác cùng giảm giá mạnh, với giá bạc giảm 3,6% xuống 55,68 USD/ounce, bạch kim giảm 3,1% xuống 1.621,83 USD/ounce và palladium giảm 4,1% xuống 1.260,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam sáng 16/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ 4 liên tiếp Giá vàng trong nước sáng nay giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 148,2 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới khoảng gần 19,5 triệu đồng/lượng.