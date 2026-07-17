Giá vàng ngày 17/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm 2% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần trong phiên 16/7. Giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống 3.984,64 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 1,5% xuống 3.992,10 USD/ounce.

Với giá dầu tăng tiếp tục thúc đẩy khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao, thậm chí có thể có một đợt nâng lãi suất tại Mỹ ngay từ tháng 9 tới, điều sẽ gây áp lực lên vàng. Công cụ FedWatch của công ty tài chính CME cho thấy các nhà giao dịch hiện dự báo có khoảng 53% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên. Đồng USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt hơn với người mua nước ngoài. Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần này khẳng định quyết tâm kiểm soát lạm phát nhưng không đưa ra gợi ý cụ thể về hướng đi chính sách.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 17/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: