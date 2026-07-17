Cổ phiếu Gazprom lao dốc xuống mức thấp nhất trong 17 năm

Cổ phiếu Gazprom đã phá đáy của 17 năm qua, giảm xuống dưới 90 ruble. Sự sụt giảm này là một sự kiện lịch sử đối với công ty khí đốt lớn nhất nước Nga.

Lần cuối cùng mức thấp như vậy được ghi nhận là trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

Trong phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu Gazprom đã giảm còn 89,9 ruble, dưới cả mức đáy tâm lý 90 ruble.

Giới chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân. Đó là nguồn cung khí đốt cho thị trường châu Âu giảm, những thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu của công ty, việc không chi trả cổ tức trong một số kỳ và sự thận trọng liên tục của nhà đầu tư.

Xuất khẩu sang các nước ngoài đã giảm mạnh từ khoảng 200 tỷ mét khối xuống còn khoảng 80 tỷ mét khối, trong khi lượng giao hàng cho EU đã giảm xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ, chỉ còn khoảng 18 tỷ mét khối.

Theo giới phân tích, sự sụt giảm của cổ phiếu Gazprom ngày 15/7 càng trầm trọng hơn bởi thông tin của Reuters cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc liên quan đến dự án đường ống khí đốt Siberia 2 đã bị đình chỉ do Trung Quốc chỉ đồng ý xây dựng nếu được mua khí đốt Nga với giá nội địa.

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Gazprom đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các báo cáo về khả năng áp thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các quốc gia mua khí đốt Nga, theo nhận định của Valeria Popova, nhà phân tích cấp cao tại công ty đầu tư Rikom-Trust.

Biện pháp này có thể làm tăng đáng kể áp lực lên cổ phiếu của công ty: nếu thuế được áp dụng, giá cổ phiếu Gazprom có khả năng còn giảm tiếp. Nếu thuế không được thực hiện, nhà phân tích không loại trừ khả năng phục hồi.

Trong những tuần gần đây, toàn bộ thị trường đang trong tình trạng hoảng loạn do thiếu các cuộc đàm phán về Ukraine và số vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu ngày càng tăng, bao gồm cả nhà máy của Gazprom Neft.

Gazprom là một trong những cổ phiếu nhạy cảm nhất về mặt địa chính trị trong những năm gần đây, đó là lý do tại sao đà giảm cổ phiếu của tập đoàn khí đốt khổng lồ này đã không phản ứng gì trước điều kiện thuận lợi (để tăng giá) do sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông.

Sức hấp dẫn của cổ phiếu Gazprom cũng bị ảnh hưởng do công ty không trả cổ tức trong nhiều năm. Lần cuối cùng công ty chi trả cổ tức là 51,03 ruble/cổ phiếu cho nửa đầu năm 2022. Không có cổ tức nào được công bố cho nửa cuối năm 2022, cũng như cho các năm 2023, 2024 hoặc 2025.

Theo báo cáo tài chính IFRS của công ty, doanh thu của Gazprom năm 2025 giảm 8,8% so với năm 2024, còn 9.770 tỷ ruble. Lợi nhuận ròng tăng 7,2% lên 1.300 tỷ ruble. Tổng nợ vẫn ở mức 6.700 tỷ ruble. Tỷ lệ nợ ròng/EBITDA là 2,07 lần, so với 1,83 lần của năm trước.

Đối với nhà đầu tư, thoạt nhìn, đây là cơ hội hiếm có để mua cổ phiếu công ty có tầm quan trọng hệ thống với một phần sáu trữ lượng khí đốt của thế giới với mức giá gần như trong khủng hoảng.

Với vốn hóa thị trường khoảng 2.130 tỷ ruble và lợi nhuận ròng năm 2025 là 1.300 tỷ ruble, tỷ lệ vốn hóa thị trường trên lợi nhuận ước tính khoảng 1,6.

Tuy nhiên, cách tính này chưa tính đến khoản nợ 6.700 tỷ ruble, quy mô đầu tư, chất lượng lợi nhuận và khả năng chuyển đổi kết quả kế toán thành dòng tiền tự do cho cổ đông.

Một cổ phiếu giá rẻ so với lợi nhuận vẫn sẽ rẻ trong nhiều năm nếu thị trường không thấy cơ chế nào để chuyển lợi nhuận này cho các cổ đông./.

Tập đoàn Gazprom bị yêu cầu bồi thường 42 triệu USD Tập đoàn năng lượng CEZ của Séc đã khởi động thủ tục pháp lý chống lại Gazprom tại Geneva vào năm 2023 do nguồn cung khí đốt theo thỏa thuận bị cắt giảm.