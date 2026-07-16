Triệu hồi hơn 13.000 xe Hyundai Tucson để cập nhật phần mềm hệ thống FCA

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam về chương trình thu hồi xe ôtô Hyundai Tucson được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo doanh nghiệp cung cấp, chương trình thu hồi được triển khai để kiểm tra và cập nhật phần mềm mới, điều chỉnh các dữ liệu nhằm giảm bớt độ nhạy của Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (hệ thống FCA) trên các xe Hyundai Tucson sản xuất từ ngày 27/9/2024 đến 2/6/2026 do Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam phân phối.

Về doanh nghiệp liên quan tới chương trình bao gồm: Công ty cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (cơ sở sản xuất) và Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (cơ sở kinh doanh, phân phối), cùng có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Chương trình thu hồi được thực hiện tại các đại lý ủy quyền của Huyndai Thành Công trên toàn quốc, trên cơ sở phối hợp giữa Công ty cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật, xác định nguyên nhân và cung cấp giải pháp khắc phục, cùng Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - đơn vị trực tiếp triển khai thu hồi, thông báo khách hàng và tổ chức thực hiện tại hệ thống đại lý.

Vì vậy, doanh nghiệp sẽ thông báo tới khách hàng qua điện thoại, tin nhắn SMS, email (nếu có), công bố thông tin trên website chính thức, đồng thời thông báo tới hệ thống đại lý để khách hàng đưa xe đến kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí.

Thời gian dự kiến để kiểm tra và sửa chữa là khoảng 0,3 giờ/xe. Chương trình bắt đầu từ ngày 29/6/2026. Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm mới, điều chỉnh các dữ liệu nhằm giảm bớt độ nhạy của hệ thống FCA. Toàn bộ xe thuộc diện thu hồi sẽ được kiểm tra và khắc phục miễn phí tại các đại lý ủy quyền.

Theo Huyndai Thành Công, lý do thu hồi xuất phát từ việc hệ thông FCA được thiết kế để hỗ trợ phát hiện và giám sát phương tiện phía trước, đồng thời nhận diện xe hai bánh có động cơ, người đi bộ và người đi xe đạp để cảnh báo, hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Tuy nhiên, trong một số điều kiện giao thông nhất định, hệ thống FCA có thể hoạt động với độ nhạy cao, chủ động phát cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh và hỗ trợ giảm tốc độ sớm hơn so với thời điểm được tối ưu theo tiêu chuẩn thiết kế.

Sự can thiệp an toàn sớm của hệ thống đôi khi có thể gây bất ngờ cho người điều khiển và các phương tiện lưu thông cùng chiều phía sau, đòi hỏi người lái chủ động quan sát.

Huyndai Thành Công cho biết, việc cập nhật phần mềm chỉ nhằm tinh chỉnh tham số hoạt động của hệ thống để vận hành mượt mà hơn, không làm mất đi chức năng bảo vệ cốt lõi của tính năng an toàn này.

Hiện tại trong quá trình triển khai chương trình thu hồi, doanh nghiệp chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất nào ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chủ động thực hiện nâng cấp miễn phí, bảo đảm khách hàng được phục vụ tại đại lý gần nhất và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng.

Để bảo đảm an toàn cho người lái và hành khách, doanh nghiệp khuyến nghị người tiêu dùng nhanh chóng đưa xe thuộc diện thu hồi đến các đại lý ủy quyền để được kiểm tra và khắc phục.

Người tiêu dùng có thể liên hệ số điện thoại 1900561212, email cs@hyundai.thanhcong.vn hoặc truy cập website của Hyundai Thành Công để được tư vấn, hỗ trợ thực hiện chương trình.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tích cực giám sát chương trình thu hồi do Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp thông tin để người tiêu dùng trên cả nước nắm được chương trình./.

Hyundai hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật ôtô tại Việt Nam Hyundai sẽ tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có thể làm việc ngay tại các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp ôtô.

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