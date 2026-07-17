Nhóm cổ phiếu chip kéo giảm các chỉ số chính trên Phố Wall

Nhóm cổ phiếu chip tiếp tục kéo các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đi xuống trong phiên giao dịch ngày 16/7, bất chấp các số liệu kinh tế Mỹ nhìn chung khả quan và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 có sự khởi đầu mạnh mẽ.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 105,32 điểm, hay 0,20%, xuống 52.553,32 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 mất 38,63 điểm, hay 0,51%, còn 7.533,77 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 387,28 điểm, tương đương 1,47%, xuống 25.881,95 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính của chỉ số S&P 500, nhóm công nghệ giảm 1,8%, trong đó mức giảm 4,3% của cổ phiếu bán dẫn đã gây áp lực lớn lên toàn ngành và thị trường chung.

Biến động hàng ngày của nhóm cổ phiếu chip ngày càng có tính chất quyết định đối với xu hướng chung của các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ, đặc biệt là chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq.

Giải thích vấn đề này, ông Paul Nolte, cố vấn quản lý tài sản cấp cao kiêm chiến lược gia thị trường tại công ty Murphy & Sylvest ở Elmhurst, bang Illinois, nhận định rằng nguyên nhân xuất phát từ tỷ trọng lớn của nhóm cổ phiếu chip trong rổ chỉ số S&P 500.

Ông cho biết thêm khoảng ba hoặc bốn năm trước, tỷ lệ này chỉ ở mức 8% nhưng hiện đã vượt quá 20%, đồng thời chỉ ra rằng phần còn lại của thị trường vẫn đang hoạt động ổn định.

Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu chip, ngay cả sau khi "cánh chim đầu đàn" về nhu cầu bán dẫn là TSMC công bố lợi nhuận quý tăng vọt 77%, đã cho thấy kỳ vọng quá lớn của giới đầu tư dành cho một lĩnh vực vốn đã tăng gần 70% kể từ đầu năm đến nay. Kết phiên này, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC đã giảm 2,3%.

Các nhà sản xuất chip nhớ nằm trong số những mã cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất thị trường, với SanDisk, Western Digital, Seagate Technology và Intel ghi nhận mức giảm sâu từ 5,8% đến 12,6%.

Mặc dù vậy, giới phân tích hiện đã đặt kỳ vọng rất cao cho mùa báo cáo tài chính quý 2.

Theo dữ liệu mới nhất từ LSEG, các công ty trong S&P 500 tính chung được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lợi nhuận của ngành công nghệ được kỳ vọng sẽ tăng vọt 65,5% so với quý cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, một loạt số liệu kinh tế Mỹ khả quan được công bố ngày 16/7 cũng đang nâng đỡ tâm lý thị trường, với doanh số bán lẻ ổn định, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và hoạt động sản xuất tại khu vực Đông Bắc tăng vọt.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 16/7, chỉ số VN-Index tăng 22,12 điểm (1,24%) lên 1.804,24 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,75 điểm (0,94%) xuống 288,32 điểm./.

Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index hồi phục hơn 46 điểm nhờ lực cầu bắt đáy Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, thanh khoản toàn thị trường đạt gần 20.900 tỷ đồng; trong đó riêng HoSE đạt khoảng 19.300 tỷ đồng.