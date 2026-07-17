Tổng thống Ukraine chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 16/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã chỉ định ông Yevgeniy Khmara, người đứng đầu tạm quyền Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Tôi đã chỉ thị cho ông Khmara đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng, tiếp tục cải cách quốc phòng và đảm bảo Ukraine đạt được tất cả các kết quả. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, tôi sẽ kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ ông Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine."

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Khmara là người có kinh nghiệm sâu rộng về các hoạt động tác chiến ứng dụng công nghệ.

Trước đó cùng ngày, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã bỏ phiếu phê chuẩn Thủ tướng mới Serhiy Koretsky, phê chuẩn chính phủ mới song không có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao.

Người tiền nhiệm của ông Khmara là ông Mikhail Fedorov đã từ chức ngày 15/7 vì mâu thuẫn với Tổng Tư lệnh cũng như người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine.

Ông Zelensky đề nghị ông Fedorov làm trợ lý sau khi rời chức Bộ trưởng Quốc phòng song ông này từ chối.

Phiên họp tiếp theo của Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào tháng Tám, từ nay đến lúc đó, ông Khmara sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này./.

Tổng thống Ukraine kêu gọi quân đội đoàn kết sau mâu thuẫn trong ban lãnh đạo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 đã kêu gọi ban lãnh đạo quân đội Kiev "đoàn kết" trước làn sóng chỉ trích vì quyết định cho thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng với ông Mykhailo Fedorov.