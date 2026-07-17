Ông A Burnham được bầu làm lãnh đạo Công đảng, mở đường trở thành Thủ tướng Anh

Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.

Theo truyền thông Anh, ông Burnham, 56 tuổi, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 20/7 tới sau khi Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer chính thức từ chức.

Phát biểu tại hội nghị đặc biệt của Công đảng sau khi được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng, ông Burnham cam kết sẽ "mang lại hy vọng" cho người dân Anh khi chuẩn bị đảm nhận cương vị thủ tướng.

Trước đó, hôm 22/6, ông Burnham xác nhận sẽ ra tranh cử để thay thế Thủ tướng Starmer, người cùng ngày đã tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng cũng như vị trí người đứng đầu chính phủ.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Burnham kêu gọi một tiến trình chuyển giao "có trật tự và có trách nhiệm," đồng thời bày tỏ mong muốn rằng sự thay đổi chính trị sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trong một thập niên qua, nước Anh đã có tới 6 đời thủ tướng và người kế nhiệm ông Starmer sẽ là thủ tướng thứ 7.

Thủ tướng tiếp theo được cho là sẽ tiếp quản một di sản nặng gánh với kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí vay nợ cao và nợ công căng thẳng trong bối cảnh Anh vẫn đang loay hoay định hình lại quan hệ với châu Âu sau một thập niên hậu Brexit./.

Ông K.Starmer từ chức, Anh sẽ có thủ tướng thứ 7 trong 10 năm Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ rời ghế lãnh đạo Công đảng cầm quyền và sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Công đảng chọn được một nhà lãnh đạo mới.