Quân đội Đức lên kế hoạch bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, quân đội Đức đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể lực lượng chuyên trách bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp.

Quân đội Đức cho biết, đến năm 2035, Sư đoàn Phòng thủ Nội địa sẽ tăng quân số từ khoảng 6.500 hiện nay lên hơn 10.000 quân.

Tư lệnh Sư đoàn Phòng thủ Nội địa, Thiếu tướng Andreas Henne, cho biết quân số hiện nay đủ để hình thành năng lực tác chiến ban đầu, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài. Vì vậy, quân đội nước này sẽ thành lập thêm các tiểu đoàn phòng thủ nội địa, các tiểu đoàn hỗ trợ và tăng đáng kể số lượng quân nhân.



Sư đoàn Phòng thủ Nội địa được quân đội Đức thành lập năm 2025, là sư đoàn thứ 4 của Lục quân Đức. Lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng biển, sân bay, cầu đường, tuyến đường sắt và các công trình năng lượng, đồng thời bảo đảm an ninh cho hoạt động triển khai lực lượng của các nước đồng minh trên lãnh thổ Đức.



Việc mở rộng lực lượng diễn ra trong bối cảnh Berlin cần tăng cường năng lực phòng thủ sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine làm thay đổi đáng kể môi trường an ninh tại châu Âu. Trong thời bình, Sư đoàn Phòng thủ Nội địa còn đảm nhiệm các nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, hỗ trợ hậu cần, phối hợp bảo đảm an ninh cho các đơn vị khác của quân đội, cũng như tham gia ứng phó thiên tai và các sự cố nghiêm trọng.



Song song với việc mở rộng lực lượng, quân đội Đức cũng đẩy mạnh tuyển quân. Từ đầu năm nay, quân đội tăng cường thu hút thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đặt mục tiêu nâng quân số thường trực của quân đội lên khoảng 260.000 người, đồng thời tăng gấp đôi lực lượng dự bị lên 200.000 người.



Theo quân đội Đức, số lượng hồ sơ đăng ký nhập ngũ đã tăng lên trong thời gian gần đây nhưng số đơn xin miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm cũng gia tăng đáng kể.

Giới chức Đức cho rằng xu hướng này phản ánh tác động của tình hình an ninh ngày càng căng thẳng cũng như những thay đổi trong luật nghĩa vụ quân sự mới của nước này./.

Đức chi tiêu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, đạt 114 tỷ USD Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy mức tăng trên đã đưa Đức trở thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

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