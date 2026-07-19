Anh đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ lao động bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, nhà chức trách nước này vừa bắt giữ 3 nhân viên làm việc cho hãng chuyển phát Evri tại Crawley, hạt Tây Sussex (Anh), trong chiến dịch của Bộ Nội vụ Anh nhằm triệt phá lao động bất hợp pháp trong ngành giao hàng.



Bộ Nội vụ Anh cho biết các vụ bắt giữ diễn ra ngày 15/7, gồm 1 công dân Gambia, 1 công dân Ghana và 1 công dân Pakistan. Cả 3 đều bị xác định lưu trú quá hạn thị thực.

Nhóm này hiện được tại ngoại theo diện bảo lãnh nhập cư, phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.



Đây là một trong 3 chiến dịch thực thi pháp luật riêng biệt nhằm vào Evri, đưa tổng số nhân viên của hãng này bị bắt giữ lên 10 người. Trước đó, ngày 8/7, giới chức kiểm tra cơ sở của Evri tại Redditch, hạt Worcestershire, bắt giữ một công dân Pakistan lưu trú quá hạn.

Ngày 9/7, tại cơ sở của công ty ở Croydon (Nam London), 6 người khác bị bắt giữ do các vi phạm khác nhau về nhập cư, gồm 3 công dân Brazil, 2 công dân Pakistan và 1 công dân Ấn Độ.



Ông Eddy Montgomery, Giám đốc bộ phận thực thi pháp luật, tuân thủ và phòng chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Anh, cam kết hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định, nhưng sẽ không ngần ngại áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật để xử lý các bên vi phạm.



Chính phủ Anh tuyên bố sẽ tìm cách trục xuất toàn bộ số lao động bất hợp pháp bị phát hiện trong thời gian sớm nhất. Người sử dụng lao động bị phát hiện thuê lao động bất hợp pháp mà không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra theo quy định có thể bị phạt tới 60.000 bảng Anh (khoảng 78.000 USD) cho mỗi trường hợp vi phạm.



Người phát ngôn của Evri khẳng định công ty “thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm tuyển dụng”, áp dụng kiểm tra quyền làm việc hợp pháp với tất cả nhân viên và tiếp tục hợp tác đầy đủ, mang tính xây dựng với Bộ Nội vụ trong quá trình điều tra./.

Thái Lan siết chặt kiểm tra, ngăn chặn lao động bất hợp pháp Người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động hoặc vượt quá phạm vi cho phép sẽ bị phạt từ 5.000-50.000 baht (khoảng 159-1.598 USD) và bị trục xuất về nước.