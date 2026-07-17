Cháy rừng ở Tây Ban Nha thiêu rụi hơn 12.000 ha, nguy cơ lan rộng rất cao

Chính quyền vùng Aragon của Tây Ban Nha ngày 17/7 cho biết vụ cháy rừng lớn kéo dài 2 ngày qua đã thiêu rụi hơn 12.000 ha đất, đồng thời cảnh báo nguy cơ đám cháy lan rộng đang ở mức “rất cao.''

Phát biểu với báo giới, ông Roberto Bermúdez de Castro, quan chức phụ trách các vấn đề an ninh của chính quyền vùng Aragon, cho biết công tác chữa cháy trong đêm diễn biến hết sức phức tạp và khó khăn.

Theo ước tính hiện tại, diện tích bị thiêu rụi đã vượt quá 12.000 ha. Hơn 450 lính cứu hỏa, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, đang nỗ lực khống chế đám cháy lan rộng gần thành phố Zaragoza - một khu vực dân cư thuộc vùng Aragon. Nhà chức trách đã sơ tán người dân tại 5 ngôi làng.

Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại Aragon có thời điểm lên tới 40 độ C.

Hiện Tây Ban Nha vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của vụ cháy rừng, xảy ra tuần trước tại vùng Andalusia, miền Nam nước này, khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 công dân Anh và 1 công dân Mỹ, đồng thời thiêu rụi 7.000 ha đất. Đây là thảm họa cháy rừng gây thương vong lớn nhất trong lịch sử gần đây của Tây Ban Nha.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang làm gia tăng thời gian, cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng cực đoan, tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng lan rộng và gây thêm khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trong chuyến thăm vùng Andalusia bị cháy rừng tàn phá ngày 14/7, Thủ tướng Pedro Sánchez cảnh báo Tây Ban Nha đang đối mặt với một mùa Hè “phức tạp” do nguy cơ cháy rừng./.

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