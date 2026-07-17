Khói mù từ Canada bao phủ New York có thể ảnh hưởng trận chung kết World Cup

Khói từ các vụ cháy rừng tại Canada tiếp tục bao phủ khu vực đô thị New York và bang New Jersey của Mỹ, khiến chất lượng không khí giảm xuống mức không lành mạnh và làm dấy lên lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026, dự kiến diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động New York New Jersey.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, giới chức y tế bang New York cho biết cảnh báo về chất lượng không khí vẫn có hiệu lực khi nồng độ bụi mịn (PM2.5) tăng cao do khói từ hàng trăm đám cháy rừng đang bùng phát tại Canada.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp, hạn chế hoạt động ngoài trời và ở trong nhà nếu có thể.

Dữ liệu của các nền tảng giám sát chất lượng không khí cho thấy New York có thời điểm nằm trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul kêu gọi người dân theo dõi các cảnh báo về chất lượng không khí và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Tình trạng khói mù diễn ra chỉ 2 ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trận đấu dự kiến thu hút hơn 80.000 khán giả tới sân vận động New York New Jersey ở East Rutherford (bang New Jersey), cùng khoảng 50.000 người theo dõi tại khu vực trình chiếu công cộng ở Công viên Trung tâm (Central Park), New York.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định điều kiện thời tiết nhiều khả năng sẽ cải thiện trước giờ thi đấu.

Chuyên gia Alex DaSilva của AccuWeather cho biết mưa lớn trong ngày 18/7 cùng một đợt không khí lạnh sẽ giúp làm giảm đáng kể lượng khói trong khu vực, trong khi gió đổi hướng vào sáng 19/7 có thể đẩy phần lớn khói còn lại ra khỏi vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế cảnh báo sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và ô nhiễm không khí vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ và người hâm mộ.

Bác sỹ chuyên khoa hô hấp Vin Gupta, thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Phổi Mỹ, khuyến nghị tăng cường bổ sung nước, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm và áp dụng các biện pháp giữ nhiệt độ cơ thể ở mức an toàn trong thời gian diễn ra trận đấu./.

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