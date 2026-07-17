FIFA sẽ trao phần thưởng đặc biệt chưa từng có cho nhà vô địch World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết tranh chức vô địch giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina.

Trận cầu được cả thế giới mong đội này sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife lúc 2 giờ sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam).

Để ghi lại dấu ấn cho giải đấu, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng quyết định làm điều chưa từng có dành cho nhà vô địch. Ngoài cúp vàng và huy chương, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ lần đầu được trao nhẫn vô địch.

Theo thông báo từ FIFA, bộ sưu tập đặc biệt này chỉ được sản xuất giới hạn 2.026 chiếc. Mỗi chiếc nhẫn sẽ là một phần của phiên bản giới hạn gồm 2.026 chiếc được đánh số riêng lẻ, để vinh danh giải đấu.

Một mặt của chiếc nhẫn được khắc hình chiếc cúp vô địch World Cup, mặt còn lại được thiết kế riêng để thể hiện danh tính của đội chiến thắng.

30 chiếc sẽ được trao cho các thành viên của đội vô địch World Cup 2026, trong khi 1.996 chiếc còn lại được phát hành dưới dạng sản phẩm chính thức có bản quyền để người hâm mộ trên toàn thế giới có cơ hội sở hữu một kỷ vật của World Cup 2026.

Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên của đội vô địch sẽ nhận được những chiếc nhẫn tượng trưng để kỷ niệm chiến thắng. Bộ nhẫn hoàn chỉnh với thiết kế cá nhân hóa sẽ được FIFA trao chính thức trong một sự kiện sau đó.

"Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch sẽ được trao những chiếc nhẫn tạm thời để đánh dấu khoảnh khắc lịch sử," FIFA viết. "Toàn bộ 30 chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch sẽ được cá nhân hóa trước khi được trao chính thức vào một thời điểm sau đó, nhằm bảo đảm vừa vặn hoàn hảo cho từng người sở hữu, xứng đáng với một thành tựu sẽ được lưu danh mãi mãi"./.

Trận chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha-Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife (New York, Mỹ) vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam).