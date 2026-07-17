Tuyển Việt Nam tiếp tục biến động về lực lượng trước thềm ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục biến động về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang phải chia tay do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Championship 2026.

Theo VFF, sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế thống nhất tạo điều kiện để Văn Khang trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ 3 phải chia tay đội tuyển sau khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng rời đội tuyển vì lý do tương tự.

Để đảm bảo lực lượng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh lên tuyển.

Đây không phải lần đầu tiên Gia Bảo góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng được ông Kim Sang-sik triệu tập trong đợt hội quân tháng 11/2025 chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Việc đã có thời gian làm việc cùng Ban huấn luyện sẽ giúp hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với toàn đội.

Theo kế hoạch, sáng 17/7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân thi đấu trước cuộc đối đầu với Myanmar.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/7.

Màn chạm trán Myanmar được xem là màn “tổng duyệt” quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026.

Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra chỉ vài ngày trước khi giải vô địch Đông Nam Á khởi tranh, nên nhiều khả năng ông Kim Sang-sik sẽ phải tính toán kỹ lưỡng về các phương án nhân sự, lối chơi khi đối đầu Myanmar.

Tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Myanmar. (Nguồn: VFF)

Bên kia chiến tuyến, để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên vào đêm 15/7 với lực lượng gồm 26 cầu thủ.

Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các câu lạc bộ ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Trước trận đấu với Myanmar, đội tuyển Việt Nam cũng đã có hai tuần chuẩn bị bằng chuyến tập huấn quan trọng tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong chuyến tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

"Các chiến binh Sao vàng" khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC, nhờ các bàn thắng của Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc.

Ở trận đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1.

Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn với kết quả toàn thắng khi ngược dòng đánh bại đội bóng đang chơi ở K-League 1 là Gangwon FC 2-1

Những chiến thắng mang đến tín hiệu tích cực, đồng thời giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Tại ASEAN Championship 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngô vương bằng màn chạm trán Timor Leste sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi có trận đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Đến ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Pakansari (Borgo) của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Tại bảng A, hai đội tuyển Singapore và Indonesia được đánh giá cao và đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, bảng B gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026./.

Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn trước thềm ASEAN Cup 2026 Do chưa bình phục chấn thương, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.