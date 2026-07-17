Việt Nam rơi vào bảng đấu 'dễ thở' ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam có cơ hội lớn giành quyền vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 khi rơi vào bảng đấu "dễ thở" ở vòng loại.

Ngày 16/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 có sự tham dự của 30 đội tuyển, nhiều hơn 2 đội so với kỷ lục 28 đội tại vòng loại năm 2019. Các đội được chia vào 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung.

30 đội tham dự vòng loại được chia vào 4 nhóm để tiến hành bốc thăm. U17 nữ Việt Nam nằm ở nhóm số 1 cùng các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Myanmar.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine.

Đây được nhận định là bảng đấu được đánh giá khá nhẹ cho U17 nữ Việt Nam khi cả ba đối thủ đều không được đánh giá cao.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ U17 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Palestine, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan.

Ở các bảng còn lại, bảng A có sự góp mặt của Hàn Quốc, Jordan, Tajikistan và UAE.

Bảng B gồm Indonesia, Singapore, Saudi Arabia và Bahrain. Bảng C có Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Lào và Campuchia.

Bảng E gồm Ấn Độ, Malaysia, Syria và Iraq. Bảng F có Thái Lan, Lebanon, Macau và Bhutan.

Hai bảng G và H chỉ có 3 đội tuyển tham dự. Bảng G là cuộc cạnh tranh giữa Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Guam, trong khi bảng H gồm Philippines, Bangladesh và Uzbekistan.

Cùng với đội tuyển U17 nữ Việt Nam, các đội tuyển khác của khu vực Đông Nam Á là Singapore, Lào, Myanmar, Thái Lan và Malaysia cũng có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại.

Đây là lần thứ 9 vòng loại được tổ chức kể từ khi được áp dụng lần đầu cho giải đấu năm 2009.

Bhutan sẽ lần đầu tiên tham dự vòng loại. Trong khi đó, 11 đội đặt mục tiêu lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết, gồm Campuchia, Iraq, Kyrgyzstan, Macau, Malaysia, Quần đảo Bắc Mariana, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan và UAE.

Theo lịch thi đấu, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 5-11/10. 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết AFC U17 nữ châu Á 2027.

Trước đó, ban tổ chức đã xác định được 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, gồm đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, á quân Nhật Bản, cùng hai đội đồng hạng ba Australia và Trung Quốc.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 17/4/2027. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.

Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ đại diện cho châu Á tham dự vòng chung kết FIFA U17 nữ World Cup 2027 tại Maroc./.

Kết quả U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam và Thái Lan dừng bước ở tứ kết U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan đã phải chia tay giấc mơ World Cup khi không thể tạo nên bất ngờ ở tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.