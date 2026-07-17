Động đất mạnh ngoài khơi Mexico, nguy cơ có sóng thần

Tối 17/7 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra ngoài khơi bang Chiapas, miền Nam Mexico.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Địa chấn Quốc gia Mexico, động đất xảy ra lúc 14h48 GMT ngày 17/7 (tức 21h48 theo giờ Việt Nam) với độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn động đất ban đầu được xác định ở vị trí 14,16 độ vĩ Bắc và 93,29 độ kinh Tây.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực./.

Động đất mạnh ở ngoài khơi quần đảo Loyalty Một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra ở khu vực phía Đông Nam quần đảo Loyalty - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp - vào lúc 21h45 ngày 13/7 theo giờ Việt Nam.