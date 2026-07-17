Nắng nóng trên 45 độ C bao trùm Bắc Phi, nhiều nước nâng cảnh báo khẩn cấp

Nhiều quốc gia Bắc Phi đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến trên 40 độ C, thậm chí vượt 45 độ C tại nhiều khu vực, buộc chính quyền các nước đồng loạt nâng mức cảnh báo về thời tiết cực đoan, nguy cơ cháy rừng và áp lực đối với hạ tầng thiết yếu.

Các cơ quan khí tượng khu vực cho biết đợt nắng nóng hiện nay chịu tác động của khối không khí nóng từ sa mạc Sahara lan rộng về phía Bắc, khiến nhiệt độ tăng cao trên diện rộng, từ các vùng nội địa đến khu vực ven Địa Trung Hải.

Cùng với nền nhiệt cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng, thiếu nước, quá tải hệ thống điện và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Tại Algeria, cơ quan khí tượng và lực lượng phòng vệ dân sự đã nâng mức cảnh báo tại nhiều địa phương khi nhiệt độ dự kiến vượt ngưỡng 45 độ C trong những ngày tới. Nhiều tỉnh ở cả miền Bắc và miền Nam được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Algeria đã kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy thảm thực vật, đồng thời triển khai lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường phương tiện chữa cháy và giám sát các khu rừng trọng điểm.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng đạt đỉnh, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính; đồng thời yêu cầu tránh đốt rác, đốt thực bì hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ phát sinh tia lửa tại khu vực rừng và đồng cỏ khô.

Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng đáng kể số vụ cháy trên cả nước. Chỉ trong vòng 24 giờ, Algeria ghi nhận 147 điểm cháy, bao gồm cháy rừng, cháy bụi rậm và cháy cây trồng nông nghiệp. Lực lượng cứu hỏa đang được huy động để khống chế các đám cháy và ngăn nguy cơ lan rộng sang khu dân cư.

Tại Tunisia, nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam ghi nhận nhiệt độ vượt 45 độ C. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, đồng thời cảnh báo áp lực gia tăng đối với hệ thống điện quốc gia do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tại Maroc, không khí nóng từ sa mạc Sahara tiếp tục bao trùm nhiều khu vực nội địa, với nền nhiệt phổ biến từ 40-45 độ C.

Tại Ai Cập, nhiệt độ tại thủ đô Cairo và các tỉnh miền Nam tiếp tục duy trì trên 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Các cơ quan khí tượng khu vực nhận định nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện với tần suất ngày càng lớn tại Bắc Phi dưới tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tạo ra nhiều thách thức đối với an ninh lương thực, nguồn nước, hệ thống điện và công tác phòng, chống cháy rừng của các quốc gia trong khu vực.

Những năm gần đây, nắng nóng cực đoan và cháy rừng đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với nhiều quốc gia khu vực Bắc Phi và Địa Trung Hải. Mùa Hè năm 2023, Algeria từng hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản, nông nghiệp và môi trường./.

Châu Âu tiếp tục chìm trong nắng nóng Ngày 9/7, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cho biết nước này ghi nhận ngày thứ 8 trong năm nay có nhiệt độ vượt 34 độ C, nhiều hơn 1 ngày so với kỷ lục trước đó.