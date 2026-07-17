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Đồng đội mong Messi tiếp tục hành trình cùng Argentina sau World Cup 2026

Sau khi Argentina đánh bại Anh 2-1 để giành vé vào chung kết, Romero đã quay sang nói với Messi trong lúc cả đội ăn mừng trên sân ở Atlanta: "Nếu chúng ta vô địch thì anh ở lại thêm vài năm nữa nhé!"

Diệu Hương
Niềm hạnh phúc của Messi (phía trên) khi lập cú đúp kiến tạo để đồng đội ghi bàn, giành chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước tuyển Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Niềm hạnh phúc của Messi (phía trên) khi lập cú đúp kiến tạo để đồng đội ghi bàn, giành chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước tuyển Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, một câu nói ngắn gọn của trung vệ Cristian Romero với siêu sao Lionel Messi sau chiến thắng trước đội tuyển Anh ở Bán kết World Cup 2026 đã khiến người hâm mộ Argentina bùng nổ cảm xúc, làm dấy lên hy vọng người đội trưởng huyền thoại này sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Sau khi Argentina đánh bại Anh 2-1 để giành vé vào chung kết, Romero đã quay sang nói với Messi trong lúc cả đội ăn mừng trên sân ở Atlanta (Mỹ): "Nếu chúng ta vô địch thì anh ở lại thêm vài năm nữa nhé!"

Messi chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, phản ánh mong muốn của các đồng đội tiếp tục được sát cánh cùng thủ quân của mình.

Nhiều cổ động viên xem đây là lời "níu kéo" thay tiếng lòng của toàn đội, trong bối cảnh siêu sao 39 tuổi nhiều lần khẳng định World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Ở tuổi 39, Messi cho biết yếu tố tuổi tác khiến anh khó có thể tiếp tục chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù Argentina sẽ là một trong 6 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Uruguay, Paraguay, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc, nhưng Messi cho rằng rất khó để anh góp mặt tại giải đấu khi đó, ở tuổi 43.

Tuy chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai, nhưng Messi vẫn cho thấy đẳng cấp của một thủ lĩnh khi tiếp tục dẫn dắt Argentina tiến vào trận chung kết. Tiền đạo sinh năm 1987 hiện đã ghi 8 bàn thắng tại giải, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Kylian Mbappé, góp phần xóa tan những nghi ngờ về khả năng duy trì phong độ khi tuổi đã “xế chiều."

Lời đề nghị của Romero được xem là sự ghi nhận đối với vai trò đặc biệt của Messi, không chỉ về chuyên môn mà còn ở mức độ ảnh hưởng tinh thần đối với toàn đội bóng. Với nhiều cầu thủ, sự hiện diện của thủ quân từng đưa Argentina lên ngôi tại World Cup 2022 vẫn là điều không thể thay thế.

Argentina sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch và hướng tới ngôi sao thứ tư trong lịch sử bóng đá nước này. Trong khi đó, người hâm mộ vẫn hy vọng chiếc cúp vàng có thể trở thành lý do để Messi cân nhắc kéo dài hành trình cùng đội tuyển quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup #Lionel Messi #Argentina Argentina
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