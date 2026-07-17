HLV Kim Sang-sik: 'Trận gặp Myanmar là màn tổng duyệt cho ASEAN Cup 2026'

Trước trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar vào ngày mai, 18/7, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik nhấn mạnh đây là màn tổng duyệt quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá quá trình chuẩn bị của toàn đội, hoàn thiện đội hình và điểm rơi phong độ trước thềm ASEAN Championship 2026 (AFF Cup).

"Đội tuyển Việt Nam đã có gần 4 tuần chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, trong đó có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, chiến thuật cũng như tâm lý, và trận đấu với Myanmar sẽ là cơ hội để kiểm chứng kết quả của quá trình chuẩn bị này," ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định mục tiêu trước mắt của đội tuyển là chuẩn bị thật tốt cho ASEAN Cup 2026, thay vì nghĩ quá xa đến các đối thủ ở vòng đấu sau.

"Điều quan trọng nhất là phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và thể hiện tốt nhất trên sân để hướng tới kết quả như mong muốn," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhận định về Myanmar, ông Kim Sang-sik dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Hai năm trước, đội tuyển Việt Nam từng thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có huấn luyện viên mới - người đã khẳng định được năng lực ở Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao ở trận đấu ngày mai."

Về tình hình lực lượng, "thầy Kim" xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo là những trường hợp không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương.

Cầu thủ mới được bổ sung là hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã nhanh chóng hội quân cùng đội tuyển.

"Chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tập thể và sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đội trưởng Quang Hải (áo đỏ) quyết tâm cùng các đồng đội giành chiến thắng trước đối thủ Myanmar. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, đội trưởng Quang Hải khẳng định toàn đội đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trước Myanmar để tạo đà cho ASEAN Cup 2026.

"Ngay từ khi đặt chân đến Thái Nguyên, toàn đội đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của người hâm mộ. Mặt sân thi đấu cũng có chất lượng tốt và toàn đội sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay để đáp lại sự cổ vũ của khán giả," thủ quân của đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Về phía đội tuyển Myanmar, huấn luyện viên Jorn Andersen cho rằng trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam là cơ hội để toàn đội đánh giá quá trình chuẩn bị, hướng đến ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao độ.

"Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó, nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển Myanmar học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới," ông Andersen chia sẻ.

Huấn luyện viên Jorn Andersen cho biết ông mới chính thức đảm nhiệm cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Myanmar được khoảng một tuần. Vì vậy, trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là màn ra mắt của chiến lược gia người Na Uy trên cương vị mới.

Trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam cũng là màn ra mắt của huấn luyện viên Jorn Andersen (trái) trên cương vị 'thuyền trưởng' của đội tuyển Myanmar. (Ảnh: VFF)

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai (18/7) trên sân vận động Thái Nguyên.

Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của cả hai đội trước khi bước vào hành trình ASEAN Cup 2026, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch./.

Tuyển Việt Nam tiếp tục biến động về lực lượng trước thềm ASEAN Cup 2026 Sau Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang cũng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Championship 2026.