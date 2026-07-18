Trung Quốc đối mặt với mùa mưa lũ diễn biến phức tạp

Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa phát cảnh báo về tình hình nghiêm trọng sắp tới, khi nước này đang phải đối mặt với mùa mưa lũ diễn biến đặc biệt phức tạp và mạnh, khiến mực nước tại hàng trăm con sông dâng lên mức nguy hiểm.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cảnh báo được đưa ra mới đây đúng thời điểm nước này bước vào giai đoạn cao điểm hằng năm về phòng chống lũ lụt, kéo dài từ cuối tháng Bảy đến đầu tháng Tám.

Ông Vương Bảo Ân, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết sự khởi đầu của mùa lũ lụt cao điểm năm nay là phép thử quan trọng đối với hệ thống phòng chống thiên tai của Trung Quốc, do cả miền Bắc và miền Nam đều được dự báo sẽ hứng chịu lượng mưa cao hơn mức trung bình.

Kể từ đầu mùa lũ lụt năm nay, Trung Quốc đã chứng kiến các đợt mưa lớn xảy ra thường xuyên và tập trung với cường độ cao, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng dọc theo các con sông vừa và nhỏ.

Tổng cộng 25 trận lũ lớn được ghi nhận trên các hệ thống sông ngòi trọng yếu của nước này. Trong khi đó, mực nước tại 609 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo, cao hơn 35% so với mức trung bình 5 năm cùng kỳ.

Mực nước tại 97 con sông vừa và nhỏ đã dâng cao vượt mức lũ an toàn thiết kế (mức nước tối đa mà hệ thống đê điều và công trình phòng lũ có thể chịu đựng an toàn), đồng thời có 14 con sông ghi nhận mực nước cao nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.

Theo thông tin tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17/7 tại hiện trường hoạt động cứu hộ khẩn cấp vụ sạt lở đất tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, cơ quan chức năng đã tìm thấy 18 người, trong đó 8 người đã tử vong; hiện vẫn còn 34 người mất tích.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sau khi thảm họa xảy ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp, cũng như thực hiện tốt công tác cứu chữa người bị thương và giải quyết hậu quả.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học từ sự việc và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhằm phát hiện, loại bỏ các mối nguy hiểm.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các địa phương và Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm về an toàn, tăng cường công tác giám sát, cảnh báo sớm và kiểm tra các mối nguy cơ, nhằm bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cùng ngày cũng đưa ra chỉ đạo tương tự về công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng ngừa thiên tai. Thực hiện các chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và yêu cầu của Thủ tướng Lý Cường, Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu một đoàn công tác đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó.

Sau thảm họa xảy ra, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia cấp độ II - mức nghiêm trọng thứ hai trong thang 4 cấp - đối với các thảm họa địa chất.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của nước này cũng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp Cấp độ III để phòng ngừa thảm họa địa chất. Ban Chỉ huy Cứu trợ Động đất và Phòng chống, Cứu hộ Thảm họa Địa chất thành phố Trùng Khánh lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ I đối với các thảm họa địa chất tại huyện Bành Thủy.

Theo thông tin của cơ quan chức năng Trùng Khánh, hơn 1.100 người ở khu vực lân cận hiện trường vụ sạt lở đã được sơ tán an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn cấp./.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại Cát Lâm do bão Bavi Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết đã cử đoàn công tác đến vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ chính quyền địa phương bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.