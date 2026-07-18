Từ ngày 18-20/7, lũ trên các sông Bắc Bộ có biên độ 2-4 m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện trên một số sông nhỏ ở phía Tây Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ với mực nước lũ dao động mức báo động 1-báo động 2. Mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo, ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)./.

Lai Châu: Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét ở xã Mường Than khiến 4 người chết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tại xã Mường Than.