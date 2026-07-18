Mexico và Guatemala ghi nhận thêm các trận động đất mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico (SSN) ngày 17/7 cho biết nước này tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 4,9 ngoài khơi bang Chiapas, chỉ vài giờ sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển khu vực biên giới Mexico-Guatemala.

Theo SSN, trận động đất xảy ra lúc 12h26 (giờ địa phương, tức 1h26 ngày 18/7 theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm cách thành phố Ciudad Hidalgo thuộc bang Chiapas khoảng 139km về phía Tây Nam, ở độ sâu 10km.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất mới gây ra.

Các nhà chức trách Mexico cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn trong khu vực và cảnh báo khả năng xuất hiện thêm các dư chấn sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra trước đó cùng ngày.

Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala (Conred) cùng ngày cũng cho biết nước này đã ghi nhận 42 dư chấn và 58 sự cố sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ngoài khơi bang Chiapas của Mexico, gần biên giới Guatemala, làm rung chuyển khu vực ven Thái Bình Dương.

Trước trận động đất chính 7,4 độ xảy ra lúc 8h48 (giờ địa phương), Guatemala đã ghi nhận một trận động đất mạnh 5 độ vào lúc 7h20 (giờ địa phương), cũng được người dân tại nhiều khu vực cảm nhận rõ.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc Viện Địa chấn, Núi lửa, Khí tượng và Thủy văn Guatemala (Insivumeh), ông Edwin Rojas, cho biết trận động đất xảy ra do hiện tượng hút chìm giữa mảng kiến tạo Cocos và mảng Caribe.

Cơ quan này cũng đã phát đi cảnh báo sóng thần phòng ngừa sau khi ghi nhận mực nước biển dao động tới 34cm tại khu vực ven biển San Marcos và bờ biển phía Nam của Guatemala.

Thư ký Điều phối quốc gia của Conred, bà Claudinne Ogaldes, cho biết Chính phủ đã kích hoạt kế hoạch ứng phó quốc gia và tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam trên toàn hệ thống để xử lý các tình huống phát sinh.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng, động đất đã khiến 1 người phải nhập viện, 3 tuyến đường bị sạt lở, đồng thời gây nứt và hư hại kết cấu tại 14 trường học và 12 tòa nhà công, buộc nhiều người phải sơ tán.

Thư ký Điều phối quốc gia của Conred cũng cho biết hệ thống ứng phó khẩn cấp đang được duy trì hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý mọi thông tin, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không lan truyền các tin đồn thất thiệt có thể gây hoang mang trong cộng đồng./.

Động đất mạnh ngoài khơi Mexico, nguy cơ có sóng thần Theo Cơ quan Nghiên cứu Địa chấn Quốc gia Mexico, động đất xảy ra lúc 14h48 GMT ngày 17/7 (tức 21h48 theo giờ Việt Nam) với độ sâu chấn tiêu 10 km nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

​