Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.

Chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn; cần nghiên cứu tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình./.