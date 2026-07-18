Lũ quét ở Lai Châu cuốn trôi người và nhà cửa

Ngày 17/7, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn, thiệt hại về người và tài sản vẫn chưa thể thống kê.

Mưa lớn từ tối ngày 16 đến sáng ngày 17/7 khiến nhiều nơi ở Lai Châu bị lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất. Đã có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc. Nhiều tài sản như ôtô, xe máy.... bị cuốn trôi.

Đoạn đường dài khoảng 800m trên tuyến Quốc lộ 32 thuộc xã Mường Than đã bị ngập sâu trong nước lũ và bùn đất, khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn bị tê liệt. Công an tỉnh Lai Châu đã điều động lực lượng công an ở các xã lân cận sang phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn./.

Lũ quét gây thiệt hại lớn tại hai xã thuộc Lai Châu và Sơn La Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 17/7/2026, trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) và xã Ngọc Chiến (Sơn La) xảy ra lũ quét, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.