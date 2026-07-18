An Giang: Bắc cầu tạm qua khu vực sạt lở bờ bắc kênh Đòn Dong

Liên quan đến vụ sạt lở bờ bắc kênh Đòn Dong (thuộc tổ 19 ấp Hòa Tây A, xã Phú Hoà, tỉnh An Giang), sáng ngày 18/7, bà Lý Thuỳ Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa, cho biết địa phương đã hoàn thành thi công cầu tạm và đưa vào sử dụng, góp phần khôi phục giao thông qua khu vực bị sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong thời gian chờ triển khai công trình xử lý lâu dài.

Cầu tạm bắt qua bờ bắc kênh Đòn Dong có chiều dài gần 50m, được xây dựng từ nguồn xã hội hóa dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Phú Hòa, với sự tham gia của người dân địa phương và các lực lượng thiện nguyện.

Cầu tạm hoàn thành kịp thời nối lại tuyến giao thông bị chia cắt qua bờ bắc kênh Đòn Dong, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 22/6, tại khu vực Tổ 19, ấp Hòa Tây A xảy ra sạt lở bờ kênh dài khoảng 45m.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng làm hư hỏng hoàn toàn khoảng 5,5m mặt đường nhựa, cắt đứt tuyến giao thông, đe dọa hệ thống điện, đường ống cấp nước sinh hoạt và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và tuyên truyền người dân không đi vào khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, do nền địa chất yếu và mưa lớn kéo dài, khu vực này tiếp tục xuất hiện sụp lún, các vết nứt mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ nguồn lực xử lý, do kinh phí khắc phục triệt để vượt khả năng cân đối của địa phương.

Cầu tạm được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, góp phần bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân trong thời gian chờ xử lý sạt lở. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Theo dự báo, sạt lở tại khu vực bờ bắc kênh Đòn Dong vẫn còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục xảy ra do nền địa chất yếu, mực nước kênh xuống thấp, cùng tác động của dòng chảy, thời tiết và hoạt động của phương tiện thủy.

Sạt lở có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh và việc đi lại của người dân, nhất là học sinh khi bước vào năm học mới.

Bà Lý Thuỳ Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa cho biết trong thời gian chờ triển khai dự án khắc phục, xã Phú Hòa đã vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cầu tạm. Sau thời gian ngắn thi công, công trình hoàn thành, giúp người dân lưu thông thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

"Để đảm bảo an toàn giao thông qua bờ bắc kênh Đòn Dong, xã Phú Hòa khuyến cáo người dân chấp hành các hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua cầu tạm nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp, đồng hành với địa phương trong thời gian chờ thực hiện công trình xử lý sạt lở lâu dài," bà Lý Thùy Giang cho biết.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa, nguồn kinh phí năm 2026 của địa phương đã được phân bổ cho các nhiệm vụ thường xuyên nên không đủ khả năng xử lý điểm sạt lở. Trước tình hình cấp bách, ngày 10/7/2026, Ủy ban Nhân dân xã đã có công văn đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương hơn 4,55 tỷ đồng để khắc phục sạt lở bờ Bắc kênh Đòn Dong.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về nguồn kinh phí để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở./.

An Giang: Sạt lở bờ sông Nam Kênh 10 Châu Phú, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng Hiện trường vụ sạt lở tiếp tục xuất hiện các vết nứt và sụt lún, có nguy cơ tiếp tục mở rộng, đe dọa an toàn tính mạng, nhà ở, công trình và tài sản của người dân.

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