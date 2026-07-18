Lai Châu: Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét ở xã Mường Than khiến 4 người chết

Thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu), mưa lớn diện rộng gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn xã đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của nhà nước, nhân dân.

Số liệu thống kê mới nhất tính đến 8 giờ 30 ngày 18/7, thiên tai xảy ra trên địa bàn xã đã khiến 4 người chết, 7 người bị thương, 4 người nghi mất tích.

Các nạn nhân bị chết do mưa lũ được xác định là: Lò Văn Chương (sinh năm 1995), Phạm Thị Liên (sinh năm 1994), Phạm Xuân Trường (sinh năm 2018), cả 3 người cùng cư trú ở bản Chít (xã Mường Than); Bàn Thị Lai (sinh năm 2016), trú tại Bản Nậm Sáng, xã Mường Than.

4 trường hợp nghi mất tích gồm: Lường Thị Xương (sinh năm 1981), Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1958), Phạm Bảo Châm (sinh năm 2015), cả 4 người cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Các trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Tân Uyên.

Thiên tai đã khiến 13 ngôi nhà trên địa bàn xã (tập trung chủ yếu tại bản Chít) bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Gần 100 ngôi nhà của các hộ dân khác có nguy cơ sạt lở.

Quốc lộ 32 khu vực đội 11 (nay là Bản Chít) tan hoang do lũ dữ càn quét. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đoạn Km354 Quốc lộ 32 bị nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường với chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua; 20 cột điện bị đổ, gãy gây mất điện tại nhiều bản; 200 ha ruộng bị ngập úng, đất đá, cát, củi tràn vào.

Tổng thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa màu, giao thông, đường điện khoảng trên 120 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng của xã Mường Than đã khẩn trương tham gia ứng cứu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã khẩn trương thành lập đoàn công tác xuống trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng Công an, Quân đội của tỉnh được triển khai cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ nhanh chóng xuống hiện trường tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công an tỉnh Lai Châu thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Công an xã Tân Uyên do Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm tập trung điều hành công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân khắc phục. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc ngày 17/7, chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí điểm sạt lở làm đứt đường trên tuyến Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi.

Hiện công tác cứu hộ tại xã Mường Than đang hết sức khẩn trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai.

Các lực lượng của tỉnh và địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân./.

Lũ quét ở Lai Châu cuốn trôi người và nhà cửa Ngày 17/7, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn, thiệt hại về người và tài sản vẫn chưa thể thống kê.

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