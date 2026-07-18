Sơn La tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ trên địa bàn

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m tiếp tục duy trì, nên từ sáng 18/7 đến sáng 20/7 ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-120mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư; gây trơn trượt, ách tắc, giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ký Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, bám sát diễn biến thực tế; thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ," chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo đảm không để bị động, bất ngờ hoặc gián đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai; ưu tiên cao nhất việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cùng với đó, các xã, phường tiếp tục rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn; rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, kiên quyết tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mặt khác, các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ"; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt để sẵn sàng thực hiện cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai....

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra việc bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, công trình phòng, chống thiên tai; hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, chủ động phương án vận hành, xử lý sự cố, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Mưa lũ ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La làm đất, đá tràn vào nhà dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến giao thông, công trình giao thông, công trình xây dựng, khu đô thị, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình trước, trong và sau mưa lớn.

Đồng thời, Sở chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng, ách tắc giao thông; khẩn trương khắc phục các sự cố trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, đường tỉnh và các tuyến giao thông khác thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm thông tuyến nhanh nhất....

Trong tháng 7/2026, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ tại một số xã, phường.

Đặc biệt, từ ngày 16 đến 17/7, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhân dân, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt tại các xã Chiềng Lao, Chiềng Hoa, Ngọc Chiến và Mường La./.

Lũ quét gây thiệt hại lớn tại hai xã thuộc Lai Châu và Sơn La Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 17/7/2026, trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) và xã Ngọc Chiến (Sơn La) xảy ra lũ quét, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.