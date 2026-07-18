Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng vượt 5.000 người

Ngày 17/7, Chính phủ Venezuela công bố đã rút hàng trăm triệu USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để phục vụ công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng Sáu vừa qua khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.

Trên ứng dụng Telegram, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez nêu rõ tính đến ngày 17/7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người, trong đó chủ yếu được ghi nhận tại khu vực ven biển. Số người bị thương hiện vẫn là 16.740 người và đa số đã được xuất viện.

Hiện hơn 20.000 người mất nhà ở do động đất đang phải sống tạm trong các lán trại quá tải, thiếu nước sạch và hệ thống vệ sinh không đảm bảo. Nhà chức trách ghi nhận ít nhất 1.331 dư chấn kể từ khi 2 trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra cách đây hơn 3 tuần.

Trước tình hình trên, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cùng ngày thông báo nước này đã rút 346 triệu USD từ IMF để tái thiết sau động đất.

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, cũng xác nhận quyết định giải ngân số tiền trên. Bà cho biết tổ chức tài chính này đã phối hợp với các đối tác chủ chốt nhằm hỗ trợ Venezuela tiếp cận nguồn lực của chính nước này tại IMF để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, đồng thời nêu rõ khoản tiền được trích từ hạn mức dự phòng của Venezuela tại quỹ.

Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc đang tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ cho các cộng đồng bị tàn phá do động đất tại Venezuela.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cơ quan này tiếp tục điều phối các chiến dịch cứu trợ phức tạp tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện có hơn 100 tổ chức viện trợ đã triển khai trên 2.200 hoạt động phản ứng nhanh trên khắp 14 bang nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và giải quyết các nhu cầu thiết yếu vốn có từ trước khi xảy ra động đất. OCHA cùng các đối tác đã tiếp nhận và phân phối hơn 525 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo đang tập trung cứu trợ tại bang La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Đến nay, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã tiếp cận và hỗ trợ lương thực cho gần 74.000 người.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cũng báo cáo đã trợ giúp gần 7.000 người thông qua các điểm tập trung và lán trại tạm thời. Tại đây, các dịch vụ quản lý trại, chăm sóc y tế, bảo vệ an toàn, hỗ trợ tâm lý cùng nguồn nước sạch và vệ sinh đang được duy trì liên tục.

Trước khi thảm họa xảy ra, Kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 dành cho Venezuela dự kiến cần 632 triệu USD để hỗ trợ 5,5 triệu người.

Tuy nhiên, sau trận động đất, ngân sách cần bổ sung 300 triệu USD nhằm hỗ trợ cho 1,3 triệu người bị ảnh hưởng trong 6 tháng tới, nâng tổng số quỹ cần đóng góp lên 931 triệu USD.

OCHA cho biết đến nay, số tiền tiếp nhận được chưa đầy 40% mục tiêu, tức là còn thiếu hụt gần 570 triệu USD./.

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