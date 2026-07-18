Cục Hàng không: Có 17 tàu bay A321NEO của Việt Nam dừng bay dài hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng vận chuyển hàng không Việt Nam tăng trưởng 2 con số nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn bay.

Những tháng còn lại của năm nay, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro; đẩy mạnh văn hóa an toàn, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện gắn liền với phát triển bền vững của ngành hàng không.

Duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 26,2 triệu khách đạt tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025 và vận chuyển hành khách nội địa đạt 18,7 triệu khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu khách, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 36,6% lượng hành khách quốc tế.

Đối với đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam hiện duy trì 54 đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 20 cảng hàng không trên cả nước.

Với đường bay quốc tế, hiện tại các hãng bay Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia, vùng lãnh thổ cũng đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến thời điểm này là 280 tàu bay (252 tàu bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 18 tàu bay so với năm 2025 (đăng ký 23 tàu bay; xoá đăng ký 5 tàu bay); trong đó có tổng số 17 tàu bay A321NEO đang được bảo quản dừng bay dài hạn do thiếu động cơ (Pratt & Whitney), giảm 6 tàu bay so với cùng kỳ năm 2025.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá, với sự tăng trưởng nhanh của thị trường hàng không Việt Nam, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, tiếp tục tạo áp lực lên kết cấu hạ tầng cảng hàng không, vùng trời, đội tàu bay, nhân lực hàng không, công tác bảo dưỡng, điều hành bay và khai thác phục vụ mặt đất; đồng thời với biến động về giá nhiên liệu, sự thiếu hụt động cơ nguồn cung vật tư phụ tùng và tình hình địa chính trị quốc tế đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động đánh giá rủi ro, quản lý thay đổi và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Phía Cục Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận một số khó khăn, thách thức như: áp lực gia tăng sản lượng khai thác trong các giai đoạn cao điểm, điều kiện thời tiết cực đoan, nguy cơ từ vật thể bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại khu vực cảng hàng không, cùng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực và năng lực quản lý an toàn của các đơn vị…

“Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, hoạt động hàng không dân dụng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không. Công tác quản lý Nhà nước về an toàn hàng không được triển khai đồng bộ, bám sát các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và quy định của pháp luật Việt Nam,” lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định.

An toàn là cốt lõi

Trong bối cảnh sản lượng vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng, áp lực khai thác ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an toàn cũng ngày càng cao, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu toàn ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm an toàn là giá trị cốt lõi, là mệnh lệnh cao nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc đánh đổi an toàn vì tiến độ khai thác hay hiệu quả kinh tế.

Cục trưởng Cục Hàng không chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn hàng không, các tiêu chuẩn và khuyến cáo của ICAO; tăng cường công tác nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro; nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn và xây dựng văn hóa an toàn ở tất cả các cấp, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn.

Nhân viên kiểm soát viên không lưu thực hiện điều hành một chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các doanh nghiệp hàng không, cảng hàng không, cơ sở bảo dưỡng, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị liên quan, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tập trung đầu tư nguồn lực cho công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và phân tích dữ liệu an toàn; chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm…

"Các cơ quan quản lý tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không," ông Dũng nhấn mạnh./.

Khách bay tăng trưởng tốt, gia tăng số vụ UAV uy hiếp đến an toàn bay Trong thời gian qua, các hãng hàng không đã tăng tốc nhận thêm tàu bay và mở rộng đường bay nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp cao điểm Hè.