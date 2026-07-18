Uganda tạm dừng hoạt động tham quan thực tế sau tai nạn xe buýt trường học

Sau cuộc họp khẩn ngày 17/7, Bộ Giáo dục Uganda thông báo tạm dừng mọi hoạt động tham quan học tập thực tế trên toàn quốc, sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 23 học sinh và 1 người lớn thiệt mạng.



Chiếc xe buýt trường học gặp nạn khi đang chở học sinh về Kampala sau chuyến dã ngoại đến Thác Sipi ở miền Đông Uganda hôm 16/7, khiến 20 em học sinh và 1 người lớn tử vong ngay lập tức.

Ba học sinh khác bị thương nặng đã không qua khỏi trong quá trình điều trị. Đến nay có 6 người trong số các nạn nhân thiệt mạng chưa xác định được danh tính. Có 23 người bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo cảnh sát, chiếc xe mất lái, lao khỏi đường, đâm vào một tảng đá lớn bên đường rồi lật nhào. Ba chiếc xe khác đi cùng chuyến tham quan này đã trở về an toàn.



Bộ Giáo dục Uganda cho biết tạm dừng hoạt động tham quan thực tế để tiến hành điều tra toàn diện về bối cảnh các vụ tai nạn gần đây liên quan đến xe buýt trường học, cải thiện các quy định an toàn và tập huấn kỹ năng an toàn đường bộ cho các trường học và công ty vận tải. Tất cả các nhóm học sinh đang đi tham quan được yêu cầu liên hệ ngay lập tức cho lực lượng cảnh sát nơi gần nhất.



Các vụ tai nạn đường bộ xảy ra tương đối thường xuyên ở Uganda, nhiều vụ liên quan đến xe buýt và xe tải. Hồi tháng 10 năm ngoái, có ít nhất 46 người thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa 2 xe buýt trên đường cao tốc.

Theo một báo cáo, riêng trong năm 2024, ở Uganda xảy ra 4.434 vụ tai nạn đường bộ gây thương vong, khiến 5.144 người thiệt mạng./.

Xe buýt chở học sinh gặp nạn tại Uganda, hàng chục người thiệt mạng Ngày 17/7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 20 học sinh, đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra tối 16/7 tại miền Đông nước này.

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